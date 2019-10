Larrañaga denunció falta de papeletas en circuitos y dijo que Topolansky violó la veda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador blanco Jorge Larrañaga denununció este domingo el faltante de papeletas por el "Sí", que se deben ingresar al sobre de votación en caso de querer votar por la reforma propuesta por la campaña "Vivir sin miedo".

Además aseguró que la vicepresidenta Lucía Topolansky violó la veda electoral al hacer referencia a la reforma.

"Nos llegó la violación expresa y manifiesta de la señora vicepresidenta", indicó el senador y agregó: "Instó a no votar la reforma constitucional. Y eso es violar la veda".



"La vicepresidenta no puede emitir pronunciamientos en contra de la reforma. Es increíble ese tic antidemocrático", expresó.



Al respecto de la falta de papeletas se informó que si una persona entra al cuarto oscuro y no las encuentra, tiene el derecho de exigirle al presidente de la mesa que la repongan. Larrañaga aseguró sin embargo que la denuncia está hecha ante la Corte Electoral.