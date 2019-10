Larrañaga en acto final de "Vivir sin Miedo": "Con la credencial vamos a decir basta a la delincuencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de este jueves, el exprecandidato, senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, cerró la campaña del plebiscito “Vivir sin Miedo” que impulsa, el cual se votará este domingo 27 de octubre.

Rodeado de legisladores nacionalistas y de Silvia "Babina" Ferreira - hija de Wilson Ferreira Aldunate - presidenta de la Comisión Nacional Pro Plebiscito, quien abrió el acto en el Ateneo de Montevideo, Larrañaga dijo que la reforma que impulsa “es hija del sentido común, no tiene ideología. Prejuicios ideológicos tienen aquellos que se oponen a esta reforma. Esta reforma propone cosas que en ningún otro lado se discuten: que las penas se cumplan, que los más peligrosos no abusen, violen y posteriormente maten a adolescentes o que no haya sicariato u homicidios múltiples, que no se sigan cometiendo delitos al amparo de la noche”.

“La han subestimado, la han denostado, se han burlado de ella, la han dejado a su suerte, la ningunearon, y ustedes dirán, 'Larrañaga se está refiriendo a la reforma'. No, me estoy refiriendo a la gente”, dijo el líder de Alianza Nacional.

“Esta reforma es importante porque es el sentimiento de muchos compatriotas que quieren y tienen el legítimo derecho a vivir en paz, y resulta que se acordaron de la gente cuando la gente se reveló”, agregó.



Al respecto, el líder de Alianza Nacional dijo que la ciudadanía “se está indignando que desde la política, sobre la base de frases y de ‘No’ se escondan las respuestas que se están reclamando”.

Sobre la contracampaña a su iniciativa, Larrañaga manifestó: “Que no me vengan a decir que el miedo no es la forma, la forma es luchar contra la delincuencia y los delincuentes, esa es la forma. Todo lo otro es jarabe de pico”, dijo entre aplausos.



Respecto a la marcha del No a la Reforma, sostuvo que “por supuesto que era una marcha grande, y resulta que después la marcha que presuntamente solamente era para manifestarse contra la reforma constitucional terminó coreando ‘Martínez presidente’. Era una marcha del Frente Amplio, utilizando todo el poder”.

Larrañaga también respondió a las críticas que hizo este jueves el presidente Tabaré Vázquez que dijo que es "curioso" que "Vivir sin miedo" pueda ser aprobado cuando ningún candidato la apoya“: ¿Desde cuando una iniciativa tiene más o menos valor en función de cantidad de dirigentes iluminados que la puedan apoyar, por más prestigio, respaldo popular que tengan?”, dijo el candidato.



Agregó que “con todo respeto” hacia el presidente, este “no tiene derecho a meterse hoy en la campaña electoral, pronunciándose por situaciones políticas que la gente dentro de horas va a resolver en las urnas”.



“El miedo es enemigo de la libertad, y al miedo le gana la gente, le gana el pueblo, sin divisas ni colores políticos, ni partidarios. Es con la credencial, con el voto, que le vamos a decir basta a la delincuencia”, subrayó el candidato.



Larrañaga remató su acto eufóricamente señalando: “No les tenemos miedo a las marchas, ni al Estado ni a nada, solamente le tenemos miedo a la traición. Y vamos a vencer con el sí en las urnas”.