"No a la reforma": marcha en rechazo a "Vivir sin miedo" recorre 18 de Julio

En la tarde de este martes se realiza en el Centro de Montevideo una movilización en contra de la iniciativa “Vivir sin miedo”, que a través de un plebiscito que se celebrará el próximo domingo junto a las elecciones nacionales busca reformar la Constitución en materia de seguridad.

“¡Marchemos: que el miedo no te coma!”, es la consigna de Articulación Nacional No a La Reforma, organización que lidera la iniciativa.



A las 15 horas los participantes fueron convocados a reunirse en el callejón de la Universidad de la República (UdelaR). A las 19 horas la marcha comenzó a avanzar sobre 18 de Julio en dirección hacia la Plaza Cagancha, donde finalizará. Allí se leerá una proclama.

Consultada este martes sobre por qué realizan esta marcha contra la propuesta que impulsa Larrañaga, Daniela Buquet, una de las voceras de la Articulación Nacional No a la reforma, declaró a El País: "Nos parece muy importante mostrar la cantidad de gente que está en contra de esta propuesta, entonces la manifestación popular en la calle principal de Montevideo nos pareció la forma mas importante para poder hacerlo".



Respecto a cuál es el argumento de fondo para oponerse a la reforma, Buquet dijo: "Principalmente tiene que ver con que estas medidas son medidas que se vienen haciendo en el país hace muchísimo y lo único que dan son fracasos. El delito no para de aumentar, la gente privada de libertad tampoco, pero la sensación de inseguridad tampoco. Entonces, por qué seguir por un camino que es conocido, que sabemos que no funciona y además, entender también que si el Estado lo que plantea es que su primera herramienta es la represión, es un problema porque se genera que esto se vuelva peligroso y la violencia va a seguir aumentando".



Uno de los presentes en las inmediaciones de la UdelaR fue Gustavo Leal, futuro ministro del Interior si el frenteamplista Daniel Martínez resulta presidente.

El eventual futuro ministro del Interior del Frente Amplio, Gustavo Leal, fue uno de los primeros en decir presente en la concetración. pic.twitter.com/VFMgHhVLy2 — Nicolás González Keusseian (@ngkeusseian) October 22, 2019

A la altura de 18 de Julio y Barrios Amorín la fórmula del Frente Amplio, Daniel Martínez y Graciela Villar, se sumaron a la marcha. "Queremos la solución a los problemas sociales que están de fondo", dijo el candidato presidencial.

“Si esto no es el pueblo, el pueblo dónde está”, cantan manifestantes de #NoALaReforma. Fórmula del Frente Amplio se sumó a la movilización. "Queremos la solución a los problemas sociales que están de fondo", dijo Daniel Martínez.

📽 @ngkeusseian - EL PAÍS https://t.co/ReWbCtqkuG pic.twitter.com/QemORhsA8d — EL PAÍS (@elpaisuy) October 22, 2019

Daniel Martínez y Graciela Villar este martes. Foto: Nicolás González

La reforma propone crear una Guardia Nacional integrada con 2.000 soldados para colaborar en la seguridad, busca que se permitan los allanamientos nocturnos de los domicilios con autorización del juez y el cumplimiento efectivo de las penas en el caso de los delitos más graves. También la posibilidad de aplicar la prisión permanente revisable para ciertos delitos.