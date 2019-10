Vázquez dijo que es "curioso" que "Vivir sin miedo" pueda ser aprobado cuando "ningún candidato la apoya"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Tabaré Vázquez fue crítico contra "Vivir sin miedo", el plebiscito que impulsa el nacionalista Jorge Larrañaga y que propone reformar la Constitución en materia de seguridad.

Manifestó que no comparte ninguna de sus medidas y que es "curioso" que el plebiscito pueda ser aprobado cuando "ningún candidato la apoya".

"La creación de una Guardia Nacional militar me parece que no está acorde al planteo que tenemos en cuantro a que ya hay una Guardia Nacional Republicana que está actuando. Hay que fortalecer a la Policía. La lucha contra el narcotráfico la debe hacer el Ministerio del Interior y la Policía, no el Ejército", explicó.

De todos modos remarcó que si logra la mayoría necesaria "hay que respetarla porque es la voluntad popular".

Minutos después, el propio Larrañaga le contestó en redes sociales: "Han hecho de todo en esta campaña. Han puesto el aparato estatal al servicio de su Partido. Y ahora, el propio Presidente haciendo campaña. Se van por muchos fracasos, pero también se van por el poco respeto que tienen por el espíritu republicano. No da para más".

Sobre la ley de urgencia: "No sé lo que tiene, no la he leído en ningún medio de comunicación"

Además, Vázquez fue consultado sobre la ley de urgente consideración que propone el candidato blanco Luis Lacalle Pou y que generó polémica en el oficialismo.

"¿Qué tiene adentro?", cuestionó sobre el contenido de la ley y agregó: "No sé qué tiene la ley de urgente consideración. Tampoco veo que haya temas de extrema urgencia para resolver", indicó el mandatario en rueda de prensa.

Vázquez consideró que no le cabe "la menor duda" de que hay "temas importantes a los que hay que echarle mano", como por ejemplo en materia de seguridad, pero "de ahí a que exista una urgencia, una emergencia no sé...".

"Ahora, opinar sobre una propuesta de una ley de urgente consideración sin saber lo que tiene adentro... Yo no sé lo que tiene, no la he leído en ningún medio de comunicación, ni la he visto por televisión, ni la he escuchado por radio", explicó.

"No quiero ir más allá para que no se confunda que quiero intervenir en la campaña", añadió.

Tabaré Vázquez. Foto: Leonardo Mainé.

Sobre las elecciones: "Confío en la madurez del pueblo uruguayo y del sistema político uruguayo"

"Yo creo que la democracia en el Uruguay está muy firme, bien instalada y hay que cuidarla porque hay riesgos y tentaciones. Confío en la madurez del pueblo uruguayo y del sistema político uruguayo", señaló.



"Siempre buscamos alianzas totales sobre todos los puntos, pero a veces hay que conseguir alianzas parciales sobre determinado tema y eso no está impedido para ninguna fuerza política que esté en el gobierno: ni para los partidos de oposición ni para el Frente Amplio. En este gobierno, el Frente Amplio tuvo que buscar alianzas porque habíamos perdido la mayoría parlamentaria y se encontraron".



Vázquez manifestó que "va a haber gobernabilidad" en el próximo gobierno, pero aclaró: "Para algunos va a ser más fácil si llegan al gobierno y para otros más difícil".



Sobre el rol que pueda jugar entre las partes en un futuro para buscar puntos de encuentro, dijo: "Si puedo (ayudar) sí, pero la vida dirá".

Caso Carlos Moreira: "Un hecho triste"

Respecto a Carlos Moreira, que fue expulsado del Partido Nacional y bajó su candidatura al Senado por unos audios en los que plantea mantener relaciones sexuales a una mujer a cambio de renovar una pasantía en la Intendencia de Colonia, calificó al caso como "un hecho triste" y pidió "dejar que actúe la Justicia".



Consultado acerca de si este debería renunciar a la Intendencia de Colonia dijo que lo tiene que definir con “su conciencia”.

Sobre Chile: "Uruguay es una isla en la región y tenemos que cuidar esto que tenemos".

Vázquez lamentó los hechos ocurridos en Chile y valoró: "Uruguay es una isla en la región y tenemos que cuidar esto que tenemos".



Asimismo, reconoció que en su encuentro con la fórmula oficialista Daniel Martínez y Graciela Villar les pidió "que se siga viviendo esta paz y equilibrio social".



Vázquez destacó que el conflicto en Chile "no es por el aumento del precio del boleto del metro" y que por el momento no se comunicó con el presidente Sebastián Piñera.