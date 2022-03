Lacalle será orador en la cadena nacional por el No en el referéndum de la ley de urgencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou repite cada vez que puede que es consciente de que la Constitución le prohíbe hacer “política partidaria” y que por eso su participación en la campaña en defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) no lo tiene a él con el protagonismo que le gustaría.

Pero eso no significa que su rol no sea clave, ya que los artículos en juego contienen buena parte de su programa de gobierno, y además cuenta, como presidente, con una aprobación de la ciudadanía algo por encima del 50%.



Así que, cuando se fije la fecha para la cadena nacional que hará la comisión por el No a la derogación, él será “seguramente” quien hablará a todo el país, adelantó ayer a Telemundo en una de las dos entrevistas que concedió a los medios durante la pasada jornada.



“Es el proyecto de ley de todo el Poder Ejecutivo, de toda la coalición de gobierno, y está la firma mía”, fundamentó Lacalle en la nota con el noticiero central de Canal 12.

El presidente también reconoce que no dará igual para el futuro de su administración la suerte que corran estos 135 artículos de la LUC en el referéndum que se hará el 27 de marzo



En primer lugar, dijo por la mañana en diálogo con radio El Espectador, porque la ciudadanía, más allá de ratificar o no las normas, lo que hará en realidad será validar o rechazar con su voto a todo el gobierno. Hay mucha gente que ni siquiera leyó “el 10% de los artículos” en juego, asume el primer mandatario.



Pero no dará igual porque además las temáticas abordadas en los artículos son relevantes en la aplicación de gran parte de su programa de gobierno, asumido en 2019 en el documento Compromiso por el país, firmado por todos los partidos socios de la coalición oficialista.

“Es un tema importante para nosotros. No voy a decir ‘por si no ganamos le saco méritos a la LUC’. No, es parte esencial del programa de gobierno de la coalición. En ese sentido, yo le doy a este 27 de marzo una significación importante”, subrayó al programa radial Primera Mañana. Y allí también explicó que ve en términos binarios la elección del último domingo de marzo: entre los que buscarán- por un lado- “dar vida” al gobierno, y los que van a tratar -por el otro- de darle “un palo en la rueda”.



O sea, entre los que no saben “si la LUC está bien o no, pero más o menos” aceptan la conducción llevada adelante por esta administración, y los que están convencidos de que “la LUC es mala” aunque no saben “por qué”.



“No me cabe la menor duda que mucha gente va a ir a votar a favor o en contra del gobierno. No sabría valorar qué porcentaje es”, remarcó Lacalle.



Por eso, dijo 12 horas después en la televisión, más allá del límite que le impone la carta magna para la actividad política -por lo cual evita ir a actos o asambleas de su partido- igualmente se siente con “derecho, y el amparo jurídico y constitucional” para defender las normas, además de “con la obligación de explicar” las temáticas en disputa.

Por eso no tuvo opción ayer al ser consultado por dos de los temas que la oposición, y la comisión por el Sí a la derogación, más ha cuestionado en los últimos días de la campaña: la seguridad -por el repunte de homicidios en los últimos meses-, y el incremento de los combustibles debido a la guerra en Europa del Este.



Sobre el primer punto -que también destacó en su discurso ante la Asamblea General este miércoles- destacó que los datos deben evaluarse, “como se hizo siempre”, en comparaciones interanuales, y que desde esa óptica hay una “baja sensible” de los homicidios (23%), rapiñas (19%), hurtos (casi 19%) y los abigeatos (36%), si se toma como referencia el 2019, último gobierno del Frente Amplio. Eso se logró, dijo, al darle respaldo a la Policía y por la “reforma” legal que introdujo la LUC y que el propio sindicato policial reclamaba. Y además aprovechó para volver a destacar las cifras récord en incautaciones de droga, para resaltar el combate al narcotráfico.



Respecto a los combustibles, que volvieron a aumentar este mes por el incremento del crudo de petróleo -un 2%, la mitad de lo que la Ursea recomendó al Poder Ejecutivo- Lacalle aseguró en Telemundo que de no mediar la LUC tal vez la suba hubiera sido mayor. El mecanismo de fijación de precios creado en esta ley obliga al gobierno a tomar como referencia un informe público de la Ursea, que hace el ejercicio teórico de calcular el costo de vender combustible en Uruguay si hubiera libre importación, y a partir de ahí el Ejecutivo fija el valor.



También fue consultado, en este sentido, acerca de la promesa que hizo en la campaña electoral de que en su gobierno no habría aumentos en las tarifas públicas. “Es cierto”, reconoció y agregó: “Ahora, si yo antes del 1° de marzo podría prever que el 13 de marzo iba a explotar el coronavirus y el mundo iba a cambiar como cambió, y el ataque injustificado de Rusia a Ucrania y que el petróleo pase a duplicarse o más que duplicarse en su precio, obviamente no hubiera hecho ese compromiso”.