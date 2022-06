Lacalle salió al cruce de diputado del MPP que dijo que “hay una ola de robos violentos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me gusta mucho el sistema inglés y español, parlamentario, entonces cuando hablaba (Gabriel) Otero -como todavía me queda algún reflejo de diputado- me dan ganas de ir al Parlamento: que se digan algunas cosas y yo contestarlas”, reconoció ayer el presidente Luis Lacalle Pou en su intervención en la Asamblea Anual de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria Rincón del Cerro. Así salió al cruce del legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP), que se había referido antes a los problemas de seguridad en la zona oeste de Montevideo, donde fue alcalde 10 años.

El primero en hablar fue el diputado del MPP, quien tuvo unos cuatro minutos para desarrollar su exposición, y Lacalle decidió recoger el guante sobre los cuestionamientos realizados. Otero, según contó a El País, señaló que “hay una ola de robos violentos”, de acuerdo, a lo que dijo, le expresaron los diferentes productores en el mano a mano previo de la asamblea. “Vine una hora antes para hablar con ellos y quedé sorprendido de la preocupación enorme que tienen por el aumento de robos y la violencia de los mismos”, insistió.



El planteo no pasó inadvertido para el presidente que respondió y defendió su gestión. “La estación de nafta de acá de la vuelta cuando yo venía, y gobernaba el Frente Amplio, la habían asaltado no sé qué cantidad de veces y habían lastimado gente y nosotros no nos parábamos arriba de eso para decir que la cosa andaba mal”, aseguró. Por lo que llamó a “manejarse con cifras objetivas” al hablar de seguridad.



“Primero no hay que ser obtuso, decir que todo está bien es una falacia y nadie lo creería. Ahora, decir que algunas cosas empeoraron no es cierto, por ejemplo, en materia de seguridad. Lo bueno es manejarse con cifras objetivas”, afirmó. No solo respondió a Otero en este tema, sino también hizo referencia a los otros planteos: la creación del Instituto Nacional de la Granja -que se aprobó con la LUC pero según el FA no tiene fondos para comenzar a funcionar- y la necesidad de seguir apoyando a la ciencia y tecnología “más allá del covid”.

En su exposición, Lacalle defendió su gestión en la pandemia y subrayó que “estamos en el buen camino”. “No dejamos que se apagaran los motores de la economía, a diario me encuentro con gente que tiene algún kiosquito y me dice por suerte pude seguir laburando”, aseguró el mandatario.



En la misma línea, sostuvo que “el gobierno se dedicó a levantar a los que se cayeron” y duplicó la asistencia social “a los que quedaron al costado del camino”. “Mal que le pese a mucha gente tuvimos la sensibilidad social”, destacó el mandatario ante el diputado del FA y los productores presentes. “Sabemos que falta muchísimo. El otro día en el Congreso de la Federación Rural me gustó mucho el discurso, porque se dijo está bien algunas cosas, pero hay que apurar el tranco y me quedé con eso. Hoy no me fijé, pero me parece que quedan -¡mirá que lindo número! - 1001 días de gobierno ¿No sé si te suena?”, afirmó entre risas, en alusión a la lista del Partido Comunista y aliados. Enseguida, se escucharon aplausos.

“Creo que quedan 1001, para 609 falta, pero cuando lleguen los 609 vamos a haber hecho muchas más cosas que la que hicimos hoy”, señaló en referencia al sector al que pertenece Otero (MPP) que se identifica con la 609 del expresidente José Mujica.



Más allá de lo jocoso, Lacalle Pou también respondió el planteo del diputado con respecto a la creación del Instituto Nacional de la Granja y sostuvo: “Pensar que un organismo arranca, lo formamos y corre es no entender la maduración de las instituciones”. No obstante, anunció que el gobierno comprometió incluir en la Rendición de Cuentas los fondos necesarios para la puesta en funcionamiento.