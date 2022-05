Lacalle Pou señala que el foco de la Redición de Cuentas debe estar en la educación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay una premisa que para Luis Lacalle Pou tiene especial relevancia: “El que prioriza todo no prioriza nada”. El presidente ha puesto arriba de la mesa en muchas oportunidades esta frase y en tiempos de discusión presupuestal la repite con más asiduidad.

Por eso, en momentos donde su gobierno inicia la discusión para el armado del proyecto de ley de Rendición de Cuentas -así como en 2021 la prioridad pasó por la primera infancia- Lacalle Pou ha señalado que el foco debe estar en la educación.



El presidente y la jefa del equipo económico, la ministra Azucena Arbeleche, decidieron que el proyecto que se enviará al Parlamento antes del 31 de junio no será de “gasto cero”. Por el contrario, el Poder Ejecutivo definirá una partida extrapresupuestal. Ese monto se sumará al dinero estipulado en el Presupuesto Quinquenal, diseñado en 2020. En definitiva: el gobierno “abrirá la canilla” pero de forma controlada y muy dirigida.



Fuentes del gobierno señalaron ayer a El País que los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) trabajan para definir cuáles son las áreas educativas que necesitan especial refuerzo.

En ese sentido, autoridades de la educación comentaron a El País que están realizando un estudio de cómo se ha invertido y los resultados que se están obteniendo, para detectar así cuales son los espacios que necesitan “un empujón mayor”.



El presidente Lacalle Pou fue consultado por los medios ayer en Canelones y dijo que se están iniciando las reuniones de negociación donde todos piden más, algo que calificó de entendible.



“Es natural que los distintos sectores (políticos) quieran tener algún aumento de gasto por aquí o por allá, de acuerdo a sus sensibilidades, y los hemos escuchado. De hecho yo cada vez que llamo a la ministra (Arbeleche) es para que afloje”, comentó.



De todos modos, insistió en que esas decisiones tienen que ser justificadas. “Hay que ser responsables”, comentó y enumeró una serie de ítems a cuidar: el déficit fiscal, el desempleo y la atención a los resabios de la pandemia, lo que implica destinar dinero para los sectores más afectados.



“Recién estamos viendo los números. Ya llegará el tiempo de atajar los penales”, dijo a El País, ayer a la noche, una fuente del gobierno al ser consultada por la estructura del proyecto de Rendición de Cuentas. La metáfora del jerarca en cuanto a “los penales” refiere a los “pelotazos” (por la “ola de pedidos”) que recibirá el Poder Ejecutivo de distintos organismos y organizaciones sociales. “La mayoría se llevarán un no, y eso tiene un costo. Pero es necesario”, agregó otra fuente.

“No puede ser gasto cero (la rendición) porque la realidad política manda”, señaló, en tanto, otra fuente del gobierno, en referencia a la mayor cercanía con los tiempos electorales.



Si bien aún se está en etapas iniciales, el presidente Lacalle Pou ya definió su prioridad para esta rendición. “Yo veo difícil que sea una rendición con gasto cero. Les quiero hacer acordar a la rendición pasada, cuando me preguntaban si iba a ser una rendición con gasto cero y yo contestaba que básicamente sí, pero que íbamos a hacer un esfuerzo en primera infancia. Ahí se invirtieron 50 millones de dólares”, precisó el mandatario.



Y continuó: “No es que abrimos la canilla para todos lados, porque la cosa no está para abrir la canilla, pero seguramente haya lugares donde podamos focalizar un gasto mayor, sobre todo en el tema de la educación’’.



Esta intención del gobierno comandado por Lacalle Pou va en línea con parte de las aspiraciones de los partidos de la coalición, en especial el Partido Colorado. Los socios del Partido Nacional en el poder han insistido en reuniones internas con que se debe hacer un “foco especial” para impulsar la reforma educativa, iniciada a un ritmo más lento del esperado producto de la emergencia sanitaria por la pandemia.

A su vez, los colorados tienen a uno de sus principales referentes políticos inmersos directamente en la tarea de la transformación educativa: Robert Silva, que está al frente de la ANEP. El nombre de Silva, además, es uno de los que suena dentro del partido como posible precandidato de cara a 2024.



En esta puja por reforzar el presupuesto de la educación también está el Partido Independiente.



Cabildo Abierto, que lidera el senador Guido Manini Ríos, se reunirá en dos fines de semana para estructurar una propuesta conjunta que presentará al gobierno. A pesar de eso, ya se adelantó alguna línea de por dónde pasa la impronta de la fuerza política: los cabildantes insistirán con mejoras salariales para los escalafones militares más sumergidos, con que se definan compensaciones especiales para los salarios docentes en zonas de contexto crítico y con encontrar mecanismos, también, para los refuerzos salariales para los policías.

Sin marcha atrás ante aumento de casos de covid-19



En pleno contexto de suba de casos de covid-19 en Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou señaló ayer que “no hay marcha atrás” con las medidas dispuestas por el gobierno, como el levantamiento de la emergencia sanitaria.



“Hoy temprano leía a un infectólogo acerca de la gravedad de los casos, que no es tal. Obviamente las vacunas han ayudado fuertemente en ese sentido”, dijo el mandatario y animó a seguir “algunas medidas que hay que tomar no farmacológicas y que ha recomendado el Ministerio de Salud Pública”. Lacalle habló en rueda de prensa en Migues (Canelones) en el marco de inauguraciones de obras de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).



Por su parte, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que el impacto del aumento de los casos en los servicios del organismo es “bajo”. “No vemos un aumento (de internaciones) por causa del covid. Gracias a la vacunación se está transformando en lo que la ciencia marca: cuadros respiratorios más de tipo banales”, señaló Cipriani.



El jerarca dijo que la semana pasada en ASSE había “solo tres pacientes en terapia intensiva y 45 internados con covid”, y añadió que “a nivel de los hospitales (el aumento de casos) está impactando poco”. De todas formas, remarcó que “hay que seguir siempre con los cuidados”.

Lacalle Pou y Cipriani participaron también en Tapia de la inauguración de las obras de remodelación de la policlínica de esa localidad, ubicada en ruta 88, a la altura del kilómetro 7. El mandatario valoró que es una “obra de primer nivel”, y llamó a que “todo lo que se haga tiene que ser de excelencia”. Esto lo tradujo en “hacerlo bien y ponerle afecto”.



“La policlínica puede ser muy linda, pero si no hay atención esencialmente humana como tiene el personal de la salud, simplemente va a ser un edificio. Desde ya agradecerle a la gente que trabajó en otras condiciones y le ponía todo, hoy quizás en un lugar mejor puedan maximizar y desarrollar su trabajo para la gente de la zona que necesita esto”, remarcó Lacalle Pou.



Sobre esta obra, destacó que “de nada sirve tener la policlínica y tener remedios si uno no tiene una ambulancia especializada cerca”. La cercanía es “fundamental” tanto para la vida como para la recuperación de los daños, dijo. “En Migues hoy tenemos la posibilidad como si estuviéramos en el Centro de Montevideo o en una ciudad grande, y eso para nosotros es muy importante”, valoró. En Migues se inauguró una base del SAME 105.