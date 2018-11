Luis Lacalle Pou, senador y precandidato del Partido Nacional, estuvo en la noche de este miércoles en el lanzamiento de la lista Dale 4040 Montevideo, que se realizó en Che Montevideo, en la rambla capitalina.

En rueda de prensa, el legislador habló de varios temas, entre ellos los posibles contendientes que podría enfrentar dentro del oficialismo en la carrera hacia la presidencia y también cómo ve a la administración encabezada por el presidente Tabaré Vázquez.

“Desde mi punto de vista el proyecto que se agotó no es el del candidato del Frente Amplio, es el del Frente Amplio”, dijo Lacalle Pou. “Quedan 480 días de gobierno y el gobierno se entregó, el gobierno no está”, agregó.



El senador sumó que por esto considera “sabia” la “alternancia en el poder”.

Lacalle Pou también fue consultado acerca de la irrupción en la arena política de Juan Sartori, el empresario que se calzará el traje de precandidato para dar pelea dentro del Partido Nacional. “Yo con Juan estuve reunido hace un año por otros motivos. Lo vi tres veces en mi vida”, dijo el legislador, quien añadió que el Partido Nacional es uno de “hombres y mujeres libres”.

En tanto, y en relación a la campaña electoral, señaló que a veces “se sube un poco el tono y se radicalizan posiciones”, aunque agregó que “lo cortés no quita lo valiente”. “Creo que el que descalifica de alguna manera se está descalificando a sí mismo porque no hay argumentos, no hay planes”, planteó.

“¿Alguien se cree que se puede gobernar para toda una sociedad si yo en la campaña traté de destruir al adversario? No nos parece ni bueno para nosotros, y mucho menos que le haga bien a la población”, sostuvo.