Lacalle invitó a empresarios japoneses a invertir en Uruguay; quedarán "satisfechos y sorprendidos", dijo

El presidente Luis Lacalle Pou está en misión oficial en Japón junto a una delegación ministerial y empresarial. Este jueves participó del seminario de Negocios "Japan - Uruguay Business Forum" y en su discurso resaltó los beneficios del país como un lugar "donde ir y donde invertir". La "mirada a mediano y largo plazo" y la emisión del primer bono sostenible fueron puntos destacados por el mandatario.

"A todos los lugares a donde voy digo: no miren a este presidente, miren al que pasó y al que va a venir. Y ojalá el que venga pueda decir lo mismo y así sucesivamente", marcó el mandatario ante los empresarios japoneses y resaltó tres temas que hacen a Uruguay "especial o diferente" por su mirada "de mediano y largo plazo".



Esos tres puntos fueron la reforma de la seguridad social, la transformación educativa y la emisión del bono ambiental. "Uruguay ha sido pionero en emitir un bono ambiental, la semana pasada. Es el primero en el mundo. Uruguay colocó 1.500 millones de dólares en momentos en que la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, con lo cual hay que ser muy atractivo para captar fondos", destacó.

Por otra parte, Lacalle Pou destacó la forma en que el país enfrentó a la pandemia del coronavirus. "Uruguay es fuerte y es bueno por su gente y el episodio que a todo el mundo le tocó vivir, la pandemia, tuvo el punto culmine más alto de la cohesión social en nuestro país. La libertad que tuvo el uruguayo en la pandemia... fue de los pocos países que no tuvo cuarentena obligatoria, el gobierno le traspasó la responsabilidad al individuo, que lo cumplió no solo en términos de libertad personal, sino en la entendida socialmente", enfatizó.



"Y hoy estamos por fuera de la pandemia, las restricciones se han levantado y la economía se está recuperando. Una señal más de que uruguay es un país donde ir y donde invertir", apuntó.

En su discurso, el presidente llamó la atención también sobre "algo que está en boga, que es la seguridad alimentaria", en la que, aseguró, Uruguay se destaca, "ya no solo como país sino en la región", donde están los países que pueden "asegurar la alimentación para gran parte del planeta".



Por otra parte, enfatizó en la transformación de Uruguay en hub tecnológico, en la instalación de empresas internacionales de tecnología y la necesidad de tener mano de obra especializada, para lo que Uruguay "genera herramientas" que colaboren en la llegada de trabajadores de otros países.

El Mercosur y el Transpacífico

El presidente afirmó que el Mercosur "no ha llegado a cuajar como quisieron sus fundadores" y por ello Uruguay está "hoy en un proceso nacional de apertura". "Porque somos conscientes de que Uruguay tiene su vocación de abrir su mercado. Preferimos hacerlo en conjunto con los grandes, como Argentina y Brasil, pero de no ser posible, vamos a hacer acuerdos de libre comercio con todos los países que así lo estimen", dijo Lacalle Pou.



En ese sentido, y si bien dijo que entiende la voluntad del gobierno de Japón de avanzar en un relacionamiento con todo el bloque, invitó a no "cerrar todas las puertas". "Sigamos comerciando, incrementando las relaciones bilaterales, utilicemos los instrumentos".

También Lacalle Pou remarcó que "sobre fines de noviembre Uruguay presenta la carta de adhesión al Transpacífico"."Y tendremos un nivel de relacionamiento más con los socios y también con Japón", afirmó.



El presidente invitó a los empresarios japoneses a interactuar con la delegación uruguaya y les aseguró que quedarán "satisfechos y sorprendidos de las cosas que se están haciendo en nuestro país".