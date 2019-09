Lacalle Pou: “Más gente vive en asentamientos que en la salida de la crisis de 2002”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La economía es el tema vedete de las discusiones de la campaña electoral. Mientras el Frente Amplio destaca que ha logrado mantener 15 años de crecimiento ininterrumpido, desde la oposición cuestionan el manejo de sus políticas por tener un déficit fiscal alto, y problemas en la educación y la pobreza.

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, destacó ayer en su disertación en la organización judía B’nai B’rith que tiene un plan para mejorar la situación de la gente que vive en la calle. Dijo que si no se enfrenta ese problemas el país tendrá dificultades para avanzar.



“Hay otro tema a pocos minutos de acá, hay más de 190 mil uruguayos que hoy van a dormir entre agua, aguas servidas, con frío y el viento entrándole por todos lados. Mas de 190 mil uruguayos que viven en asentamientos. Más que en la salida de la crisis”, dijo el blanco en referencia a las complicaciones económicas que Uruguay atravesó en el 2002. Después de esa crisis económica los partidos traiciónales perdieron el poder ya que el Frente Amplio logró gobernar por tres períodos consecutivos.



El aspirante a la banda presidencial consultó a la platea de si en esas condiciones creen que un uruguayo puede salir a delante y pelear. “Hay una canción de Atahualpa Yupanqui que dice: “Dios por aquí no pasó”.



“Bueno… la bonanza economía en estos 16 años lamentablemente por la puerta de la casita de muchos uruguayos no pasó”, dijo el candidato nacionalista criticando las políticas de los gobiernos frenteamplistas.

Para el blanco el próximo gobierno que asumirá el año que viene será “totalmente distinto a lo que ha vivido el país”. Es que Lacalle Pou visualiza una coalición de gobierno inédita con cinco partidos políticos: el suyo, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente.



En esa línea opinó que el futuro Parlamento “va a ser un Parlamento 3.0” por la cantidad inédita de bancadas partidarias.



En la disertación ante la B’nai B’rith recibió preguntas de los concurrentes. Una apuntó a conocer su posición sobre si el gobierno uruguayo debería construir una lista de organizaciones terroristas como han realizado otros países del continente colocando allí a Hamás y el Isis (Estado Islámico), entre otros.



Sin embargo en este punto Lacalle Pou explicó que el Estado uruguayo tiene una larga tradición dentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) quien entiende no conveniente la construcción de listas, dijo. A pesar de eso agregó que está abierto a estudiar propuestas en ese sentido, pero remarcó que “a priori no está de acuerdo” y sí a continuar trabajando dentro del marco de las sugerencias de al ONU.



“Hace cinco años estuve acá. Y como digo en cada actividad de estas, espero no volver estar acá dentro de cinco años”, dijo con un guiño al triunfo que espera obtener en las elecciones nacionales.



Lacalle Pou sostiene que los uruguayos ya iniciaron un proceso de cambio en el signo del gobierno nacional. “Nuestro país ya empezó a cambiar. A decidir un cambio de gobierno”.