Lacalle descartó toque de queda, el cierre de restaurantes y esto dijo sobre presencialidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou descartó en entrevista con La Nación aplicar un toque de queda en una coyuntura de récord de fallecidos diarios por COVID-19, personas en CTI y casos activos. Las declaraciones del mandatario surgen horas antes del anuncio de una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva tras mantener una reunión con representantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

Consultado por el periódico argentino "por qué no al toque de queda en la noche", el mandatario respondió: "Para eso hay que decirle a la gente que no puede salir; entonces ahí ya empiezan las excepciones y está el que maneja un taxi, el que tiene que entrar temprano a un tambo a ordeñar la vaca, el que tiene que hacer su vida cotidiana. Y el que vive en un apartamento chico, que saca al perro o que el gurí no se duerme y lo saca como hemos hecho todos. O el que no aguanta más porque también hay una presión psicológica muy grande en todo esto y sale una vuelta".

"Entonces, ¿cuánto de esa medida significaría realmente contención del virus y qué consecuencias negativas tendría aparejada? Eso es lo que pongo en la balanza. Lo que en la noche perjudica son las aglomeraciones, las fiestas clandestinas, algunos establecimientos que no cumplen con el protocolo. Bueno vayamos ahí, tenemos una ley (para disolver) aglomeraciones: vayamos a hacer más controles a los lugares que no cumplen con el protocolo, pero no castiguemos al resto del país que de alguna manera tiene que moverse", añadió Lacalle Pou.

Respecto a si prohibirá la movilidad entre departamentos, el presidente respondió: "Hay muchos que trabajan acá [en Montevideo] pero viven en Canelones ¿Cuánta gente va a San José a laburar? ¿Cuánta gente se traslada de pueblo Montes al Frigorífico Solís, en Lavalleja, por día? ¡Tres bondis por lo menos! Y sigo: ¿cuánta gente va al frigorífico que queda entre Trinidad y Durazno? ¡900 personas trabajan ahí! ¿Cuántos son de Trinidad? Y así podríamos seguir".

Sobre si cerraría restaurantes, el mandatario uruguayo explicó que una medida de esta naturaleza "significaría que mucha gente que vive de la propina, que vive del jornal que era el día se quede sin parar la olla". En ese sentido, fue consultado si mantendrá esta "filosofía" si la situación empeora. "Estamos en la primera ola, que comenzó en octubre y que ahora obviamente se agrandó", respondió.

Ante la repregunta de si no revisará las medidas, el presidente manifestó: "A priori el gobierno esto no lo va a revisar. ¿Cuánto cambia que diga van a cerrar los bares y los restaurantes? ¿Cuánto cambia? El otro día en un programa de TV con el presidente de la central sindical (Fernando Pereira del Pit-Cnt), estaban hablando de restringir movilidad y de repente hablan de los espectáculos públicos. El presidente de la central dice “no está bien que hayan cerrado los espectáculos públicos porque los artistas de algo tienen que vivir”. Y yo digo “¡bingo!”; el planchero de un lugar donde venden chivitos de algo tiene que vivir, el pizzero también tiene que vivir, el mozo de restaurante tiene que vivir".

Lacalle Pou también se refirió a la educación. Señaló que "se han tomado medidas, algunas que no me gusta tomar. En la educación suspendimos las clases presenciales. Y ahora, para abrir, le corresponde a las autoridades de la educación. Pero hay algo que me preocupa como presidente, me preocupa como padre. A un chiquilín no se le puede decir: empezá, cortá, empezá, acostumbrate a una rutina, ahora cortala, andá a la computadora, ahora andá a la clase. Esto corresponde a las autoridades de la educación y su autonomía, pero yo prefiero extender la suspensión de la presencialidad".