Lacalle Pou cree que Martínez parece “candidato de la oposición”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, candidatos a presidente y vicepresidenta por el Partido Nacional, visitaron Carmelo el sábado 14 de setiembre. Durante su visita, Lacalle Pou expresó que leyó las propuestas de Daniel Martínez sobre las comisarías y las seccionales y que parecía un “candidato de la oposición”.

Para él, Martínez "habla de lo que insiste el Partido Nacional hace mucho tiempo, que es fortalecer las comisarías, que es fortalecer las seccionales, donde el Ministerio ha borrado la acción y en las regionales ha despersonalizado la relación con los agentes policiales".

A su vez agregó que la idea es bienvenida, pero “si no lo hicieron en 15 años que no me vengan en campaña electoral a decirme esas cosas. Que se pongan de acuerdo, porque en campaña electoral no vale cualquier cosa”.



El candidato blanco manifestó también que “hay un realismo mágico en el discurso del gobierno que dice que de la crisis se sale con crecimiento, ¡chocolate por la noticia! Estamos de acuerdo, ahora, alguien que me diga por qué va a haber más inversión si no dan los números”. Para que eso suceda, según Lacalle Pou, “el gobierno tiene que ser el mejor socio de los que trabajan y hacen andar al país. Se terminó de ponerle la bombilla en la yugular y chuparle la plata con impuestos y con tarifas que hacen al país improductivo”.