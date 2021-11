¿Lacalle Pou puede hacer campaña para defender la LUC?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autoridades, senadores, diputados, ediles y dirigentes de todos los partidos han salido a criticar o defender la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el marco de las campañas que se iniciaron por la posible derogación de 135 de sus artículos. Uno de los que se pronunció a favor fue el propio presidente Luis Lacalle Pou.

A partir de algunos comentarios realizados por el mandatario, por ejemplo el momento en el que defendió el nuevo proceso de alquiler sin garantía, integrantes de la oposición se preguntaron si era posible que Lacalle Pou hiciera este tipo de declaraciones o si estaba violando la Constitución.



El artículo 77 de la normativa determina que el jefe de Estado “no podrá formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.



Es por esto que el senador frenteamplista Charles Carrera expresó que "luego que la Corte Electoral convoque al referéndum, ¡el presidente tendrá que abstenerse! De lo contrario violará la Constitución de la República", dijo.



"En nuestra Constitución los actos electorales son las instancias donde el ciudadano es convocado a expresarse a través del voto. Estos son: las Elecciones Nacionales y Departamentales, plebiscitos y referéndums. Todos además, organizados y controlados por la Corte Electoral", agregó.

En la misma línea se pronunció el también senador frenteamplista Oscar Andrade, quien consideró días atrás que "es tanto el nerviosismo el presidente sale a la campaña caminando en la cornisa de la Constitución".



Consultado sobre el tema, el constitucionalista Ruben Correa Freitas aseguró que ese artículo apunta a elecciones de autoridades, pero en el caso del referéndum sí puede emitir opinión sobre la consulta popular.



“El presidente no solo puede hablar y defender la LUC. Par mí es una obligación política, jurídica, y moral. Lo que no puede hacer es participar de actos político-partidarios”, dijo a El País.



El también constitucionalista Martín Risso coincidió en que está habilitado. “Me parece clarísimo que sí, no parece ser un tema discutible. Sería absurdo que el presidente no pudiera defender lo que hizo”, comentó.



Fuentes de Presidencia dijeron que Lacalle tiene pensado defender la norma sin asistir a actos partidarios.