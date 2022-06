Lacalle les pedirá a los ministros reuniones periódicas con la bancada oficialista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El vínculo que hay entre los cinco socios de la coalición es algo que preocupa en el gobierno de Luis Lacalle Pou. No porque sea necesariamente malo -aunque saben que no todo es color de rosas-, sino porque se entiende que cuanto mayor sea la unidad mejor le irá al oficialismo en comparación con el Frente Amplio. Es que el Partido Nacional comenzó a tomar conciencia en las últimas semanas de que hay un crecimiento de la porción de electores que se identifican con esta alianza oficialista, antes de hacerlo por alguno de los partidos en particular.

Esta lectura volvió a girar ayer por la cabeza de algunos dirigentes blancos, luego de la reunión que convocó Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes, y en donde -además de hablar de la Rendición de Cuentas- remarcó que le interesa que la coalición cuide su unidad, tal como contaron a El País participantes del encuentro.



En la reunión, de algo más de dos horas y a la que estaban invitados solo legisladores del Partido Nacional, el primer mandatario de algún modo se refirió a uno de los reclamos que manifestaron los socios del oficialismo la semana pasada, en la coordinación de la coalición, instancia en que la única presencia del Poder Ejecutivo fue la del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.



Allí, desde Cabildo Abierto y el Partido Independiente, se mencionó la necesidad de tener un intercambio “más fluido” con algunos ministerios, y esto es, justamente, lo que Lacalle Pou anunció que ocurrirá. Porque adelantó a los legisladores que en el próximo Consejo de Ministros les pedirá a los secretarios de Estado que tengan reuniones con cierta periodicidad con la bancada de la coalición.

“Lo que nos sugirió a nosotros también fue que las reuniones no se hagan solo por temas específicos, como la que hicimos con el ministro Luis Alberto Heber antes del llamado en comisión general, sino de repente determinadas veces por mes con algunos ministros”, sintetizó el diputado Juan Martín Rodríguez.



Para el legislador, “el mensaje” del presidente Lacalle Pou fue claro: “Hay que generar más vínculos entre los socios y que todos se sientan cómodos formando esta coalición de gobierno, que llegó para quedarse”.



Por eso, en parte, fue que “pidió que se propicie ese diálogo más fluido entre legisladores y ministros”, subrayó otro legislador blanco.

Las prioridades

Por lo demás, la reunión trató sobre el proyecto de Rendición de Cuentas que el gobierno enviará el próximo 30 de junio al Parlamento, y se ratificaron las prioridades que imprimirá el Ejecutivo este año, algo que fue adelantado públicamente, con la educación y la seguridad entre los principales ítems, aunque el senador Jorge Gandini se refirió también ayer al sector de la ciencia y la tecnología, y el compromiso de recuperación salarial de los funcionarios.



Sobre la economía, Gandini resaltó que pese al repunte, la frazada “es corta”. “Por eso se requieren decisiones con diversas valoraciones que se entrecruzan”, concluyó en rueda de prensa.