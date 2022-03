Lacalle sobre Layera: "Me llama la atención declaraciones de jerarcas que son los padres del fracaso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se publicó una carta del exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, en el semanario Búsqueda. La misiva indica que la "represión" que surge a partir de los mecanismos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "deriva en un estado policial que no se corresponde con nuestra democracia y el respeto de los derechos humanos".

Este viernes, consultado sobre esas apreciaciones, el presidente Luis Lacalle Pou señaló que no había leído la carta y acotó: "Me llama la atención declaraciones de jerarcas que son los padres de la criatura, los padres del fracaso. Me llama la atención que ahora salen".



En la misma línea se había expresado este jueves el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien apuntó que Layera "es el experto en el fracaso, es el rostro del fracaso".

El jerarca recordó que el exdirector de Policía había manifestado en ocasiones anteriores que no era posible revertir la situación de delincuencia en el país y que Uruguay iba rumbo a una situación parecida a la de Guatemala, por lo que sus dichos recientes le parecen "increíbles".



En este sentido, Heber criticó que el exdirector "ahora muy suelto de cuerpo" sale "a dar sentencia desde su casa como si fuera el experto". "Hoy tener críticas de él no deja más que asegurarnos que el camino que hemos elegido es el correcto", concluyó.