Lacalle anunció carta de adhesión al TPP y celebró recuperación económica

En un ambiente distendido y en el que las preguntas no suelen ser duras ni políticas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio ayer declaraciones públicas en las que se refirió a algunos ejes de su gobierno, lo que incluyó la polémica desatada desde hace varios días a raíz de la imputación del exjefe de su custodia, Alejandro Astesiano, integrante de un grupo criminal dedicado a la falsificación de documentos para la obtención de pasaportes para ciudadanos rusos.

La entrevista fue en el cierre del America Business Forum -en el centro de convenciones de Punta del Este-, y en las respuestas a las preguntas de Ismael Cala hizo un anuncio, defendió su política económica, subrayó su anhelo de avanzar en la problemática de los asentamientos y resaltó la importancia de la reforma educativa, entre otros temas.



Sobre lo económico, celebró los indicadores que muestran lo que calificó como “franca recuperación”. “Tan es así -dijo- que el año pasado previmos determinado crecimiento del producto y crecimos más. Para este año de nuevo, nos habíamos comprometido a bajar el déficit, lo agarramos en el entorno del 5%, va a terminar en 3,1% este año”, enumeró Lacalle Pou, que siguió hablando sobre el tema: “El año pasado se generaron 50.000 puestos de trabajo. Estamos con la ilusión (...) de 40.000 puestos de trabajo” al cabo de este año, agregó.



Como anuncio, dijo que Uruguay presentará una carta de adhesión para el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica antes de que termine el año, una iniciativa enmarcada en la política aperturista de su gobierno, que busca todos los acuerdos posibles con bloques y países. En ese sentido, Lacalle Pou recordó que se encuentran firmes las negociaciones por un Tratado de Libre Comercio con China, algo en lo que se está “rumbo a firmar”, y que se procura otro con Turquía, tal como se había anunciado meses atrás.



“Porque nos vamos a abrir al mundo. Si nos acompañan, mejor, somos más fuertes, pero si no, vamos a ir, no nos queda otra”, dijo Lacalle Pou en ese sentido. y en alusión a las resistencias que encuentra Uruguay en el Mercosur a su intención de flexibilizar el bloque.

En otro momento se refirió a una polémica también reciente: la que surgió entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Coordinadora Popular Solidaria (CPS), una ONG a la que la cartera le retiró la confianza como intermediaria de ollas populares por diferencias en cuanto a la información de la asistencia brindada, y el uso político que le dio a todo el asunto la CPS, a criterio del gobierno.



“El tema de la alimentación, que está en estos días en discusión en nuestro país, ha bajado lamentablemente a una discusión política, desde mi punto de vista, innecesaria. Además de injusta, porque estamos hablando de la gente que necesita que el Estado le dé un plato de comida, y con eso no se puede hacer política. O se lleva el plato de comida, o no se hace política”, manifestó Lacalle Pou.



Este fue uno de los dos temas de coyuntura política interna a los que se refirió. El otro fue el de la imputación de Astesiano, caso que el entrevistador catalogó de “escándalo”, término que ha usado también el Frente Amplio para cuestionar el episodio.

Sus anhelos

Al ser consultado por proyectos esenciales de su gobierno, Lacalle Pou contestó que en mente tiene dos: la transformación educativa y la apuesta para empezar a dar solución a los asentamientos.



Sobre esto último, el mandatario dijo estar convencido de que en este período de gobierno habrá resultados concretos. “Es muy difícil levantarte todos los días a remarla” cuando no se vive en viviendas dignas, señaló y agregó: “Tenemos una obsesión de hacer las cosas bien y rápido, porque ahí la gente no puede esperar”.



Respecto a la educación, aludió a la resistencia que ofrecen los sindicatos. “Lamentablemente (la reforma) se ha encontrado con un espíritu muy conservador que no lo comparto, pero puedo comprender”. También sostuvo que su visión del tema se basa en entender a los individuos como “eternos estudiantes” en constante actualización y que “el mundo moderno es (el cuento de) Hansel y Gretel tirando migas para adelante, porque la casa ya no está atrás, sino adelante”.

Sobre la situación del custodio, en prisión preventiva desde días atrás, dijo que su manera de actuar respecto al tema -haber confiado en un hombre que tenía una treintena de anotaciones policiales y que montó su operación delictiva en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva- se debió a su forma de ser y de concebir a las personas.



Esa fue hasta ahora la línea argumental manejada por el gobierno: que Lacalle Pou fue engañado en su buena fe por Astesiano, y por quien manipuló la planilla de antecedentes de este hombre, recibida en 2020 y 2021, instancias en las que no figuraron dos delitos por estafa por los que el hombre había ido a prisión.



“Si yo como dirigente político parto de la base de que mi materia prima, o sea el ser humano, es lobo de su igual, en realidad me debería dedicar a otra cosa”, dijo agregó: “Por eso yo confío en que la gente es buena aunque me demuestre lo contrario (...). Cometer errores, sí, pecar de confianza, también. Ahora, que un dirigente político actúe en base a la desconfianza, nada bueno puede hacer y yo eso no lo voy a cambiar porque iría contra mi esencia; así que pido disculpas de antemano”.



Fue un episodio que lo afectó en lo personal, algo que ha contado en cada oportunidad en la que se ha referido al tema, y ayer no fue la excepción. “Justo me agarrás en un momento que no son de mis mejores días”, fue uno de los comentarios que hizo con humor al arranque de la entrevista.