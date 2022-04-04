La "Cárcel del Pueblo" estará habilitada para visitas, anunció Javier García

LUGAR HISTÓRICO

“La historia hay que conocerla sin recortes y sin parcialidades, después cada cual llega a sus conclusiones”, dijo el ministro.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo este lunes en rueda de prensa que la vivienda conocida como "Cárcel del Pueblo", en cuyos sótanos el Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros (MLN-T) realizaba secuestros políticos, será habilitada para visitas en los próximos días.

“Es parte de una historia trágica del Uruguay, pero por ser trágica no deja de ser la historia de nuestro país”, sostuvo García. “La historia hay que conocerla sin recortes y sin parcialidades, después cada cual llega a sus conclusiones”, manifestó.

“Es un lugar de la memoria sin duda ninguna”, concluyó el ministro.

El 27 de mayo en 1972 las Fuerzas Armadas encontraron el lugar y detuvieron a quienes lo operaban. Desde hace años, el establecimiento ubicado en la calle Juan Paullier es jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional.

La cartera puntualizó en un comunicado que las visitas serán coordinadas para el cuarto sábado de cada mes, en el horario de las 10:00 a 12:00 horas. Para anotarse, hay que enviar una solicitud al correo electrónico coordina.horario@mdn.gub.uy.

Las solicitudes serán recibidas y luego se confirmará día y hora a los interesados, que deberán proporcionar nombre, apellido, C.I. y número de teléfono. Los grupos no superarán las 25 personas por día, discriminados en cinco grupos de cinco integrantes por vez. El tiempo máximo de visita y recorrido no deberá superar los 20 minutos, indica el ministerio.

