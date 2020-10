Kechichián a Monzeglio: "No se trata de hablar cuatro idiomas, sino de concretar acciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúa el cruce de declaraciones entre los antiguos y actuales jerarcas del Ministerio de Turismo. Ahora fue el turno de Liliam Kechichián, exministra y hoy senadora, que le respondió al subsecretario Remo Monzeglio y le dijo que "no se trata de hablar cuatro idiomas, sino de concretar acciones".

El ida y vuelta entre ambos comenzó el lunes cuando Kechichián aseguró que existe "pasividad e inacción" en la cartera ante la llegada de la temporada turística en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. Ayer, Monzeglio le pidió que "se quede tranquila" y agregó: "Estudiamos para esto en Italia y Estados Unidos, conocemos lo que pasa en el mundo, podemos atender gente en cuatro idiomas".

Este jueves, la exministra decidió responderle: "No se trata de hablar cuatro idiomas, si no de concretar acciones. Estamos casi en el mes de noviembre y buena parte del sustento de las empresas turísticas hoy dañadas tendrán que ver con lo que se pueda hacer vinculado al turismo interno en este verano. La verdad que sigo sin conocer cuáles son las acciones".



"Yo sigo sin conocer qué es lo que se plantea para poder sostener y ayudar a una temporada que, ahí sí coincido, va a ser muy difícil que las fronteras estén abiertas y por lo tanto todos los esfuerzos deben ser al turismo interno", agregó.

Kechichián también fue consultada sobre los 14 hoteles que, según Monzeglio, "dejó cerrar sin hacer nada".

"Me llamó la atención las reiteradas veces que el subsecretario habla de los 14 hoteles cerrados en el año 2019 en nuestra gestión y por lo tanto me convoca a llamarme a silencio, cosa que obviamente como senadora y controladora de la gestión no haré", señaló.



"Efectivamente había un conjunto de hoteles que venían de muchos años de mala gestión y otros que venían de buena gestión, pero que sus propietarios decidieron cambiar de rubro como fue el Four Points, que no es en San José y Ejido si no en Ejido y San José, pero le quiero informar y sería bueno que él lo corroborara en el registro de operadores del Ministerio que ese mismo año reabrieron 51 hoteles".



Por otra parte, remarcó: "Cuando habla de los años de bonanza que tuvimos, le quiero decir que se olvida de cuatro años de puentes bloqueados, medidas disuasorias argentinas y el cepo al dólar. El Ministerio de Turismo en nuestra administración no tuvo años de bonanza, tuvo que enfrentar muchísimas dificultades y lo pudo hacer trabajando conjuntamente con el sector privado y sabiendo a dónde quería ir".