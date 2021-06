En julio llegarán 500.000 dosis de Pfizer donadas por el Gobierno de Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En julio llegarán 500.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus que serán donadas a Uruguay por el Gobierno de Estados Unidos y que se suma a casi medio millón más que ya estaba pactado con el laboratorio para que lleguen ese mismo mes.



"Cuando la pandemia empezó, Estados Unidos le preguntó a Uruguay '¿cómo podemos ayudar?' Hoy estoy orgullosa de anunciar que se realizará una donación de 500.000 dosis de la vacuna Pfizer que llegarán los próximos días", indicó en conferencia de prensa Jennifer Savage, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos.



Savage dijo que se decidió que la donación fuera de dosis Pfizer ya que es una de las vacunas que ya se trabaja en Uruguay y que, por lo tanto, ya existe toda una logística disponible y preparada para recibir este tipo de dosis.



Esta donación forma parte del total de los 80 millones de vacunas que el presidente estadounidense, Joe Biden, prometió repartir a otros países antes de que acabara junio, una meta que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ya había reconocido que no se podría cumplir.



"El mes de julio va a ser un mes intenso en vacunas", indicó Delgado y explicó que al medio millón de vacunas donadas por Estados Unidos, se le suman las 444.600 dosis que ya estaban acordadas con el laboratorio.



Delgado explicó que durante esta semana tuvieron "más de un zoom" con el equipo de COVID-19 de la Casa Blanca, "trabajando a contra reloj". "Esto refuerza el compromiso que tenemos con los laboratorios con los que estamos trabajando, refuerza para acelerar procesos y para acelerar las segundas dosis", dijo.



Uruguay tiene comprado hasta el momento 6.850.000 dosis, de las cuales 3.850.000 son de Sinovac y 3.000.000 de Pfizer, a las que se le agregan las donadas por Estados Unidos. Estas, sumadas a las enviadas mediante el mecanismo Covax, suman un total de 7.500.000 dosis contra el coronavirus.



"Para nosotros esto tiene un valor especial, que no es otra cosa que reforzar el vínculo que tenemos con Estados Unidos. Estos gestos en pandemia refuerzan un mecanismo de vacunación que viene muy rápido y muy avanzado", aseguró el secretario de Presidencia.



Por su parte, el ministro de Salud Daniel Salinas, consideró que están muy "conformes y satisfechos" con la "donación generosa del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos".



"Esta es una pandemia que hemos aprendido que no termina. Es como un bucle en el que se van generando cambios epidemiológicos y nuevos desafíos. Se va generando una adaptación, al estilo darwiniano. El gobierno uruguayo también tiene esa facilidad de adaptarse a los cambios", indicó el jerarca en referencia a las nuevas cepas que se han detectado del coronavirus.

En esta línea, el ministro dijo: "Tomemos con realismo el tema de la variante Delta u otras variantes. Van a terminar ingresando de alguna manera, entonces tenemos que estar atentos, ser activos, pero no dramatizar". De todas maneras, el jerarca recalcó que hasta la mañana de este viernes no se había detectado esta variante en el país.



Salinas indicó que el 1° de julio se esperará llegar al 50% de la población objetivo con las dos dosis contra el coronavirus aplicadas, si bien aclaró que no todos tendrían los 14 días cumplidos.



Con respecto a los cambios que se espera realizar para las personas que ingresan al país, el ministro indicó que el plan es que deberán realizarse un test PCR entre el cuarto y el quinto día de haber entrado al país (es decir al séptimo del realizado para poder viajar) o, en su defecto, realizar una cuarentena efectiva de 14 días.



Por su parte, el secretario de Presidencia habló de los migrantes que ingresan por Rivera, los cuales son en su mayoría son venezolanos, colombianos y cubanos. En ese departamento hay dispuesto un centro para que antes de ingresar pueda realizarse el test para verificar si están o no contagiados, así como para realizar la cuarentena en caso de que corresponda.



"A todos se les realizará un estudio genómico, para tener mucha más salvaguarda con la población uruguaya", dijo.