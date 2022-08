Juan Sartori reclamó a la Jutep respuesta por su caso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Partido Nacional Juan Sartori, en la lupa de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por no haber brindado la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva, presentó ayer un escrito ante el organismo para exigir una respuesta ante el último envío de información, el 22 de julio pasado.

En aquella fecha, el senador había sostenido en su documento que la exigencia de la Jutep es inconstitucional, y basó esa postura en dos análisis realizados por los juristas Martín Risso y Carlos Delpiazzo.



Esta situación se inscribe en una investigación que inició semanas atrás la Jutep -bajo el entendido de que el legislador comete una “falta grave”-, para lo cual su presidenta, Susana Signorino, anunció que iba a “citar” al nacionalista, luego de que este fuera intimado en dos ocasiones a que presentara la documentación que se le exige.



Sin embargo, hasta la fecha el senador no recibió una respuesta formal del organismo a su última comunicación.

“Esa alta Junta de Transparencia y Ética Pública está en omisión, seguramente de manera involuntaria o por algún error o inconveniente de orden administrativo”, señala el escrito al que accedió El País.



“Consta en estas actuaciones que se me reclamó, se me dio un plazo y que comparecí a cumplir conforme a las normas del debido proceso”, dice también el documento de Sartori, que critica el “silencio” del organismo a este respecto.



“No solo comparecí a expresar mis razones y argumentos, sino que hice una serie de consideraciones que merecen una respuesta, en especial sobre el carácter de la obligaciones que se me pretende imponer (...), obligación que califiqué de diabólica desde el momento en que es imposible de cumplir por razones de imposibilidad material”, concluye el escrito del senador blanco.