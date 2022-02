Jorge Zabalza, del MLN y el Frente Amplio a la crítica irónica y la provocación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De críticas duras y provocadoras, Jorge Zabalza supo correr al Frente Amplio por izquierda. El ex guerrillero tupamaro falleció a los 79 años debido a las complicaciones de un cáncer de esófago.

El exintegrante del Frente Amplio era hijo del dos veces intendente de Lavalleja y senador del Partido Nacional, Pedro Zabalza, y hermano de Ricardo, también tupamaro y quien falleció en la toma de Pando en octubre de 1969.



Zabalza participó de la guerrilla tupamara, fue detenido en 1973 y permaneció cautivo hasta 1985, cuando se reinstauró la democracia en el país.



“El tambero” -apodo que le pusieron en su juventud porque trabajó en un kibutz- se apartó primero del MLN-T en 1994. Luego llegó la ruptura con el Frente Amplio cuando era edil del Movimiento de Participación Popular (MPP) y votó en contra de la concesión del hotel Casino Carrasco en 1997, lo que desencadenó la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia del Frente Amplio.

Zabalza compartió celda con Raúl “Bebe” Sendic y Jorge Marenales, y formó parte de la camada más dura dentro del MLN-T que marcó sus discrepancias con el rol que tomaron los tupamaros en democracia.



“Era duro y parco”, pero a su vez “franco y leal”, tanto en la amistad como en el enfrentamiento, dijo a El País una fuente que supo conocerlo bien. Su estilo particular, provocador, lo llevó a protagonizar episodios como la quema de una bandera de Estados Unidos en vivo en el programa del fallecido Omar Gutiérrez en Canal 4.

Cuando dejo el MLN-T, tampoco se calló. Al contrario, en el libro biográfico “Un cero a la izquierda”, escrito por el periodista Federico Leicht, reveló aspectos del funcionamiento interno para derribar lo que llamó un “cuento de hadas” que quiso vender la organización.



Pese a que venía de una familia pudiente, Zabalza se instaló en Santa Catalina, donde tenía una fuerte militancia barrial, porque según sus propias palabras era un “outsider” ya del mundo político.



Nunca perdió su sentido del humor y “le gustaba hacer bromas con ironía fina”, señaló la misma fuente consultada. Esa misma ironía con la que le habló al excandidato del FA, Daniel Martínez, en 2019 durante una recorrida de campaña, al señalar el horizonte y afirmar: “Yo me levanto todas las mañanas y lo primero que veo es aquello de allá”. “Sí, ¡qué hermosura!“, le respondió Martínez pensando que se refería a la vista del lugar. Entonces Zabalza le señaló los pilotes que se habían instalado para la frustrada obra de la regasificadora, y la respondió: “150 millones de dólares”.

Pese a que Zabalza estaba casi que en las antípodas de sus excompañeros del Frente Amplio, desde la cuenta oficial de la coalición en Twitter lamentaron su fallecimiento y lo recordaron como “un hombre fiel a sus ideas”. Lo mismo hizo el MPP. “Personalmente lo admiro, más allá de que muchas cosas de él no comparto. Lo admiro porque tuvo eso de que vivió como pensó”, dijo a El País el exvicepresidente Raúl Sendic.



“Para nosotros esta semana ha sido una desgracia”, resumió la senadora del MPP Lucía Topolansky a El País sobre los fallecimientos de Zabalza y del exministro del Interior, Eduardo Bonomi. Afirmó que “más allá de las discrepancias políticas” que tenía con Zabalza, que según dijo no era el momento de poner sobre la mesa, “son dos compañeros viejos que se fueron”. “Él era uno de los rehenes, ahora hay cinco muertos y quedan cuatro”, añadió. Los nueve rehenes fueron: Zabalza, Sendic, Jorge Manera, Julio Marenales, Adolfo Wassen, Mauricio Rosencof, José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Henry Engler. “Cuando uno tiene determinada edad empezás a sacar la cuenta y van quedando cada vez menos”, reconoció.



“Una lástima, fue un compañero importante del MLN que ahora ya no estaba militando”, continuó Topolansky. Y al mismo tiempo reconoció que “dejó la vida al servicio de sus ideas, aunque se pueda discrepar con lo que él pensaba”.