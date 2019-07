Jorge Larrañaga cuestiona la conducta ética de Juan Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando irrumpió en la escena política del Partido Nacional, pocos le dieron importancia al empresario Juan Sartori. Pero con el paso del tiempo fue ganando notoriedad y con ello lo asociaron a algunas conductas que no cayeron bien en el espectro político en general. Compitió en la interna nacionalista y se coló en el segundo lugar.

Ahora ha despertado tanto el “malestar” por la “deslealtad” de algunas conductas internas en su partido que el sector Alianza Nacional, liderado por el senador Jorge Larrañaga, cuestiona el comportamiento ético y pone las cartas sobre la mesa: su caso podría ser tratado por la comisión de Asuntos Políticos o incluso la Comisión de Ética del partido, según adelantó a El País el diputado Pablo Abdala, en nombre del propio Larrañaga.



La “gota que desbordó el vaso”, dijo Abdala a El País, fueron los contactos que realizó Sartori o enviados suyos como la senadora Verónica Alonso o el diputado Álvaro Dastugue buscando “el acercamiento” de ellos al sector Todo por el Pueblo y con la intención de apoyarlos posteriormente en una instancia departamental. A esos efectos, hablaron con la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, y con los diputados Richard Charamelo (Canelones) y Edmundo Roselli (Colonia), entre otros dirigentes del interior pertenecientes a Alianza Nacional, en departamentos donde Sartori no tiene referentes fuertes en la interna blanca.



El caso de Roselli, en Colonia, fue tan explícito que el propio legislador se vio obligado a sacar un comunicado informando sobre el episodio con Alonso y Dastugue, afirmando que se trató apenas de conversaciones pero que él reafirmaba su pertenencia al movimiento Por la Patria dentro de Alianza Nacional.



Días antes de la interna, el jueves 20 de junio y por mandato del directorio del Partido Nacional, dirigentes blancos presentaron una denuncia ante la Justicia por las noticias falsas que rondan la campaña electoral y la “injerencia” en las redes sociales que hay hacia la interna partidaria, confirmó en ese momento el diputado Abdala, que forma parte de la cúpula del ejecutivo partidario.

Pablo Abdala. Foto: Francisco Flores

Para el sector de Larrañaga, hay “sospechas o indicios” de que el equipo de campaña de Sartori pueda estar detrás de esta maniobra. Pero el empresario no se amilanó y decidió pasar al contraataque y radicó él mismo otra denuncia en los estrados judiciales para que se investigue el origen de esas noticias.

Deslealtad.

“Vemos con desagrado el comportamiento del grupo de Sartori que pasada la interna insiste en usar métodos desleales desde el punto de vista de la competencia electoral”, relató el dirigente aliancista. “No son casos aislados. Tenemos información que han visitado y contactado a dirigentes del sector para incorporarlos a sus filas. Es un comportamiento que rechazamos porque implica no seguir códigos de relacionamiento interno que siempre se respetaron”, añadió.



Para Alianza Nacional, eso “define una conducta política muy polémica, traspasándose los códigos de comportamiento interno”.



“Estamos frente a un sector que viene saltando algunos límites desde su irrupción en la escena partidaria. Han ocurrido episodios desde antes de la interna. En voz baja todos constatamos esto en situaciones como esta o de otro tipo”, dijo el diputado Abdala.

Juan Sartori en la jornada de elecciones internas. Foto: Soledad Gago

Según el legislador esta situación podría ameritar “un planteamiento formal político, o bien en la comisión de Asuntos Políticos o la comisión de Ética del partido”.



Pero aclaró que “para no crearle un problema interno al partido no se hará por ahora”.



Abdala recordó que el sector Alianza “no ganó la interna pero mantiene plena vigencia; la presencia de Larrañaga es indispensable”. La votación del sector en la interna y lo que se vendrá en octubre “auguran un bancada parlamentaria importante y por eso conformaremos una lista al Senado que sea potente”, indicó.



Pero no dejó de recalcar que para ellos Sartori es “un factor distorsionante que introduce un elemento de irritación” en la interna nacionalista.