Jefe del Estado Mayor pidió pase a retiro y cúpula de la Armada Nacional queda reducida a dos almirantes

Redacción El País

Luego del nombramiento por parte de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, de José Luis Elizondo como Comandante en Jefe de la Armada Nacional, cuatro contralmirantes pidieron el pase a retiro y la institución naval se quedará casi sin cúpula jerárquica.

En las últimas horas, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Héctor Magliocca, presentó su solicitud de pase a retiro voluntario, informó el sitio especializado Portal Marítimo y confirmó El País.

La decisión de Magliocca se suma a las que, apenas asumió Elizondo, ya habían tomado los contralmirantes Mario Vizcay, Gustavo Luciani y Miguel de Souza.

Estos jerarcas cuestionaron el nombramiento del actual comandante en jefe de la Armada por provenir de la Prefectura y no del Cuerpo General. De hecho, los tres oficiales presentaron recursos de amparo contra la designación de Elizondo. Sostienen que se violó la ley orgánica de la fuerza, que establece que el comandante en jefe debe pertenecer al Cuerpo General y no a la Prefectura.

Con la salida de Magliocca de la fuerza, la Armada Nacional se enfrenta a una situación compleja para la institución quedando en la conducción solo uno de los cinco contralmirantes que había hace unos meses.

Además de Elizondo, el otro oficial que se mantiene en la fuerza naval es José Manuel Ruiz, por el momento activo.

El nombramiento del contralmirante —que desde marzo hasta su designación había ejercido como encargado de despachos de forma interina— fue defendido por la ministra Lazo, quien lo fundamentó en el artículo 103 de la ley orgánica militar.

“Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea serán designados por el Poder Ejecutivo, entre los oficiales generales de la fuerza respectiva”, sostiene dicha normativa.

En tanto, la de la marina establece que la Prefectura no forma parte del Cuerpo General y el cargo de comandante en jefe está reservado únicamente para quienes integren esa fuerza.

Según supo El País, Magliocca tenía previsto pedir el retiro para principios de 2026. Sin embargo, adelantó su decisión y para que se concrete deberá firmarla la ministra Lazo.

Entre otras polémicas —como la adquisición de decenas de toneladas de carne— la Armada también se ha visto involucrada en diversos hechos irregulares, el más relevante relacionado con la compra de las patrullas oceánicas al astillero Cardama.