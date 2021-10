Investigadora envía 116 preguntas a empresas y agencias contratadas por Germán Cardoso

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



¿Quién o quiénes le plantean la iniciativa de presentar a Kirma como una alternativa de compra al Ministerio de Turismo? ¿Las personas que hacen dicha representación le solicitaron algún tipo de comisión? Esas son dos de las 35 preguntas que le hicieron los integrantes de la comisión investigadora a la empresa de Estonia vía e-mail.

En total son 116 las consultas que aprobaron ayer remitir los diputados por escrito a Kirma, la agencia de publicidad Young & Rubicam, Cisneros (representante de Facebook en Uruguay), Netcom y Wavemaker (agencia de medios del grupo Young) sobre las compras del Ministerio de Turismo en el año de gestión del exministro Germán Cardoso.



El tema está siendo investigado por la comisión, luego de que el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero denunciara en el semanario Búsqueda una compra millonaria de publicidad por parte de Cardoso.



Uno de los puntos más controversiales tiene que ver con Kirma, ya que la compañía de Estonia (sin antecedentes de ventas al Estado) a la que se le compró US$ 280.000 cedió sus créditos a favor de otra empresa de Miami (Sarasota) y luego desistió de la oferta.

Se remitieron 19 preguntas a Kirma elaboradas por el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos y 16 por legisladores de la coalición (Rodrigo Albernaz, Conrado Rodríguez y Juan Martín Rodríguez).



Desde el FA se le solicitó acreditar la representación de la empresa por parte de Gergios Shipillis, se pidió indicar si tienen oficinas en Uruguay y quiénes son los 78.000 clientes que dicen tener en su página web. Además se solicitó conocer cuáles son los dos premios que figuran también en su sitio.

Otras consultas fueron: ¿Tiene representantes en Uruguay? y ¿quién es el representante de Sarasota?, la empresa a la que se iban a ceder los créditos antes de desistir de ofrecer el servicio. También se les pidió indicar a través de qué canal se estableció el contacto con el Ministerio de Turismo.



En tanto, la coalición pidió detallar de qué manera llegó al Ministerio de Turismo para prestar servicios de publicidad digital y si la agencia Young solicitó información sobre sus servicios antes de evaluarla. También se pidió explicar por qué los servicios se cobran por adelantado.



A Young, Olmos solicitó: indicar el rol de las autoridades del ministerio y de la agencia en relación a definir los medios en los que pautar, y señalar en qué momentos hubo cambios en estos roles. Además se pidió saber si surgió de la agencia la contratación de Kirma, Cisneros y Media Technology (todas empresas de publicidad digital). En tanto, el diputado Nicolás Viera (Frente Amplio) pidió remitir la información probatoria de que los asesores de Cardoso (Daniel Reta y Elbio Rodríguez) que presentaron a la agencia la propuesta de Kirma.

Por parte de la coalición, se reclamó a Young detallar si evaluaron las propuestas de publicidad digital aprobadas por Cardoso. Y se agregó: ¿Recibió alguna llamada o mensaje de parte del exministro de Turismo Germán Cardoso en relación a la contratación de Kirma? A su vez se interrogó si fue desde la agencia que se procedió a la inscripción de la empresa de Estonia en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).



A Netcom, la empresa de publicidad en vía pública, se le consultó por parte de Olmos quiénes le solicitaron la propuesta de publicidad e indicar si existió una evaluación de la agencia de medios.



La coalición pidió informar quiénes son los accionistas, qué tipo de servicio se brinda, remitir una nómina de clientes y especificar si lo que se ofrecía era discutido con la agencia.

A Cisneros se solicitó por parte del FA señalar si tiene antecedentes de compras con el Estado, informar por qué canal se estableció contacto con el Ministerio de Turismo y detallar por qué se incluyó un “fee financiero (por el que cubren gastos administrativos que son necesarios para mantener el préstamo) y la fórmula del cálculo del mismo. En tanto, la coalición preguntó por el rol de la agencia Young en la contratación de la publicidad digital.



A Wavemaker, Olmos preguntó cómo participa la agencia en el proceso de contrataciones por parte del Ministerio de Turismo en cuanto a publicidad digital, vía pública, televisión por cable, televisión abierta y radio.



Se pidió explicar los fundamentos “desde el punto de vista técnico y comercial” de las propuestas de TV y vía pública remitidas por e-mail al asesor Reta, el 30 de noviembre de 2020 a las 15:35 horas, por parte de Gonzalo Praderio (director en Wavemaker).

A su vez se requirió indicar si la agencia tuvo alguna actuación en la contratación de las empresas Digital Media Technology, Cisneros y Kirma.



Por su parte, la coalición preguntó a Praderio: “¿La empresa que usted representa estaba obligada a calificar y evaluar las propuestas de publicidad y compra de medios que le podían llegar, para aconsejar al Ministerio de Turismo su contratación o rechazo?”.



En tanto, se reclamó conocer si la agencia posee las herramientas tecnológicas necesarias para controlar y dar seguimiento al corrimiento de campañas publicitarias contratadas por Turismo.

Las tres empresas -que contrataron con el Ministerio de Turismo cuando Cardoso estuvo al mando- y las dos agencias (Young y Wavemaker) tienen un período de dos semanas para elevar sus respuestas a la comisión investigadora que funciona en la Cámara de Diputados.

Los cinco destinatarios

Kirma Services:



-Indicar en qué fecha y por parte de quién se le confirmó la contratación de los servicios ofrecidos.

-Señalar quién es el responsable legal de Sarasota Global Investment Inc, que firmó la cesión de créditos realizada por Kirma a su favor.

-¿Quién o quiénes le presentan la iniciativa de presentar a Kirma como una alternativa de compra al Ministerio de Turismo?

-¿Podría explicarnos el motivo por el cual sus servicios se cobran por adelantado?

-¿Cuál fue la razón por la cual desistió de la oferta al ministerio?

-¿La Agencia Young & Rubicam le solicitó información sobre sus antecedentes en el rubro?



Young & Rubicam:



- Indicar si la agencia sugirió la contratación de las empresas Digital Media Technology SLU, Cisneros Interactive Panamá S.A. y Kirma Services.

-En los casos en que la recomendación de contratación no haya surgido de la agencia, indicar cómo llegaron esas propuestas a la agencia (en qué fecha y por qué medio) así como las razones por las que fue considerada.

-¿Evaluó y o modificó usted la propuesta de Kirma antes de pasársela al Ministerio de Turismo?

-¿Quién sugirió el monto de US$ 700.000 al Ministerio de Turismo para comunicación digital, es un pedido expreso del ministerio o es una recomendación de su empresa en base al contrato que los une?



Cisneros:



- Informar los antecedentes de servicios similares provistos a organismos públicos o empresas, públicas o privadas, en el Uruguay.

-Indicar a través de qué canal (empresas o personas) y en qué fecha estableció contacto con el Ministerio de Turismo a efectos de presentar una propuesta comercial.

-Detallar en qué consistían los servicios ofrecidos al Ministerio de Turismo y el costo de los mismos.

-¿La Agencia Young&Rubicam le solicitó información sobre sus antecedentes en el rubro, y sobre la propuesta económica y de servicios, antes de evaluarla?

-Señalar las razones por las que se incluyó en la propuesta comercial presentada en 2020 un “fee financiero’”.



Wavemaker:



- Indicar en líneas generales el alcance del asesoramiento que brinda la agencia al Ministerio de Turismo, desde cuándo lo ha realizado y si ha tenido cambios en ese sentido en algún momento.

-Detallar el rol de las autoridades del ministerio y de la agencia en relación a la definición de los medios en los que pautar o empresas a contratar, desde el inicio de su vinculación comercial con el mismo y en qué momentos y en qué sentido hubo cambios en estos roles.

-¿La empresa que usted representa estaba obligada a calificar y evaluar las propuestas de publicidad y compra de medios que le podían llegar, para aconsejar al Ministerio de Turismo su contratación o rechazo?



Netcom:



-Informe, en cada caso, quién o quiénes solicitaron las propuestas de publicidad de vía pública y a quiénes fueron enviadas.

-¿Cuáles son los antecedentes de la empresa en la materia?

-A modo enunciativo, remitir una nómina de clientes a los que haya brindado servicios, tanto en Uruguay como en el exterior.

-¿La Agencia Young&Rubicam le solicitó información sobre sus antecedentes en el rubro, y sobre la propuesta económica y de servicios, antes de evaluarla?

-¿Las ofertas económicas por los servicios que se ofrecían, eran discutidas con dicha agencia?

-¿De qué manera y a través de que mecanismos llegan al Ministerio de Turismo para ofertarle servicios de publicidad en vía pública?