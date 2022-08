Tras intenso debate, y sin el Frente Amplio, Senado votó tenencia compartida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Senadores dio tratamiento ayer al proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza, más conocido como de “tenencia compartida”. Y tras una extensa discusión generada por una larga lista de oradores, este fue aprobado por 18 votos en 30 y ahora pasará a la Cámara de Diputados. La coalición de gobierno apoyó toda la ley, a no ser por Carmen Sanguinetti, la legisladora colorada, que se abstuvo de votar dos artículos. El Frente Amplio rechazó todo el proyecto.

Debido a que el Parlamento se encuentran discutiendo el proyecto de Rendición de Cuentas que fue enviado por el Poder Ejecutivo, la Cámara Baja prevé tratar la ley de tenencia compartida luego de que este sea aprobado.



Durante el debate de ayer, la senadora nacionalista e impulsora de la iniciativa, Carmen Asiaín, destacó que la discusión ya lleva dos años y señaló que “todas las instituciones” competentes participaron de esta, algo que luego fue contradecido por el FA. La legisladora, además, aseguró que el proyecto de ley cuenta con el apoyo de las instituciones protectoras de los niños y “no permite la tenencia de padres violentos o abusadores”, sino que habilita a los padres “cumplir con su obligación”.



Asiaín agregó que la idea nació “de un reclamo popular” y advirtió que se trata de “una ley necesaria”.

“Las mujeres empoderadas queremos tenencia compartida. Esto es protección de la familia, porque el vínculo familiar tras la separación tiene chances de perderse”, enfatizó la legisladora.



Por su parte, el senador frenteamplista José Carlos Mahía, reflexionó sobre la sensibilidad del tema y aseguró que la postura de la fuerza política a la cual representa es “discordante con el contenido del proyecto”.



El legislador astorista puntualizó que el título (de Corresponsabilidad de la Crianza) es “marqetinero”, y sostuvo que “la ley persigue otros objetivos que los que dice defender”.



Mahía insistió con que, en el caso de consolidarse la votación afirmativa del proyecto, quedarían relegados derechos adquiridos y aspectos establecidos en acuerdos internacionales, pero “fundamentalmente” -sostuvo- se vulnerarán derechos de niños, niñas y adolescentes uruguayos.

En cuanto a las organizaciones que participaron en la elaboración del proyecto, Mahía sostuvo que a algunas que el Frente Amplio sugirió que fueran invitadas al debate para dar su opinión no se las llegó a convocar.



El legislador de la oposición adjudicó al proyecto una concepción “adulto-céntrica”, mediante la cual se pone a los derechos de los progenitores “por encima de los de los niños”.



El también senador frenteamplista Charles Carrera, por su parte, indicó que la propuesta de Asiaín le produce una “profunda indignación”. Aseguró que la discusión se dio de manera “exprés”, sin permitir que se manifestaran organizaciones especializadas en los derechos de los niños.



“La tenencia y corresponsabilidad en la crianza ya existe y no hay necesidad de avanzar”, aseguró el legislador.

A favor

“Soy de los que creo que lo que manda -y principalmente en política- es la realidad, no la teoría ni los libros. Hoy la realidad nos dice que se están cometiendo tremendas injusticias”, dijo el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que defendió el proyecto del Partido Nacional.



Además, frente a la acusación de la oposición de que la norma violenta los derechos humanos, alertó: “Privar a un niño del contacto con su padre es una forma de maltrato infantil”.



La senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró que “pocas veces” se han visto proyectos que hayan tenido un tratamiento tal largo. Y reafirmó que se recibieron a todas las organizaciones pertinentes. “Se podrá no estar de acuerdo, pero no se puede faltar a la verdad”, señaló.

Sanguinetti no votó los artículos 4 y 6 de la ley. El 4 establece que “en el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia por parte de un progenitor contra el otro” el juez puede evaluar la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia. El 6, en tanto, señala que “solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados, podrá denegarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el progenitor”.