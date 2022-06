IMM prevé aumentar la contribución inmobiliaria para propiedades de alto valor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) aumentará la contribución inmobiliaria para propiedades con alto valor en el mercado, anunció este jueves en rueda de prensa el director de Recursos Financieros de la comuna, Mauricio Zunino.

El plan se encuentra enmarcado en la Rendición de Cuentas que la IMM presentó a la Junta Departamental. El aumento de la contribución depende de la aprobación de los ediles, dijo Zunino a El País.



Los aumentos se aplicarían a partir del 2023 a los inmuebles de US$ 500.000 o más, lo que supone el 2,71% de los radicados en la capital.



El sistema funciona en franjas, definidas por el valor catastral del inmueble; una consultora realizó la equivalencia de esta cifra al valor de mercado de los inmuebles, puntualizó Zunino.



De este modo, el aumento de la contribución inmobiliaria dependerá del monto por el que cada inmueble sobrepase el valor del límite de cada franja.



Los inmuebles que se encuentren cerca de los US$ 500.000 experimentarían un aumento de unos $ 4.500 anuales, cuando pagan, indicó el director, unos $ 78.000 de contribución.

Dentro del proyecto presentado a la Junta también se incluye la reducción de la contribución a varios inmuebles a partir del 2024.



Como explicó Zunino, se aplicará una rebaja del 30% a los inmuebles que se ubiquen en la primera franja (de US$ 0 a US$ 60.000), mientras que para los de la segunda franja (de hasta US$ 145.000), el descuento regirá en relación a los primeros US$ 60.000 del inmueble.



Esto significaría que un 76% de los padrones de hogares de Montevideo accederían a la rebaja.