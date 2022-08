Heber informó que en agosto se registraron 31 homicidios y "no 42 o 43 como se dice por ahí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, informó este martes en Rivera que en el mes de agosto se registran 31 homicidios en todo el país, "no 42 o 43 como se dice por ahí", en referencia a cifras que han manejado dirigentes del Frente Amplio.

"Son 31 porque no se incluyen los abatidos por parte de la Policía, los suicidios y los que son 'muertes dudosas', en donde no hay un elemento para poder determinar por el Instituto Técnico Forense (ITF) de que fue un asesinato. No somos nosotros los que determinamos, es la Justicia, cuando dice que hay una 'muerte dudosa'", explicó el ministro en rueda de prensa consignada por el medio local A Plateia.

Respecto a los 31 homicidios consideró que "es mucho" y que desde su cartera están "preocupados", lo que motivó la reunión de ayer con la cúpula policial. Ayer, tras ese encuentro, el jefe de Policía de Montevideo informó en conferencia de prensa el "redespliegue de las fuerzas” policiales en las zonas operacionales III y IV. El cambio de plan implica reforzar el patrullaje en los barrios periféricos de Montevideo, donde suceden la mayoría de los delitos.



Entre los dirigentes frenteamplistas que marcaron la cifra de 42 homicidios este mes estuvo el senador Charles Carrera, quien marcó: "Aún no termina el mes de Agosto y ya se cuentan 42 homicidios".

Y también el intendente de Salto, Andrés Lima, quien sostuvo: "Llegamos a 42 homicidios durante el mes de Agosto que aún no ha terminado. ¿Hay que decir con más claridad lo que vemos todos los días en las noticias y los vecinos de todo el país reclaman?"

Este martes, Heber viajó a Rivera para participar de un encuentro binacional con autoridades de Brasil sobre seguridad pública. Tras el encuentro, que consideró "trascendente", dijo que se realizarán "talleres" para "facilitar la lucha del narcotráfico y el crimen organizado" entre ambos países. Destacó la "necesaria coordinación de la persecución del crimen y el delito".



"Esperemos que el hecho de trabajar juntos y elaborar documentos donde se pongan los problemas que podemos tener en las legislaciones de uno y otro lado es importante contar con el contacto humano que pueda facilitar las cosas con una llamada de teléfono", dijo el ministro, que calificó de "importante" esta iniciativa.

Consultado sobre una ola de violencia en Rivera, Heber dijo que "no se repitió" en el mes de agosto lo sucedido a fines de julio, en referencia a dos homicidios. "Nos da tranquilidad y (permite) ver que son coyunturales los homicidios que sucedieron en Rivera y no es endémico", dijo, y puntualizó que la jefatura policial local le "confirmó" que era "coyuntural".



Consultado sobre un informe de Financial Times que ubica a Uruguay como puerto de tráfico de cocaína, dijo que "se está haciendo una licitación de escáneres de última generación que pueden, de alguna manera, dar más garantías como para generar el prestigio que el puerto de Montevideo tiene que tener en cuanto al tránsito de mercaderías que pasan por él. No solamente las que produce Uruguay sino las que van en tránsito". Este paso, aseguró, se tendría la "garantía" de que se va a estar "mirando los contenedores sin abrir".