Heber dijo que no va a ceder ante presiones y que reforzará la presencia en la Unidad 25

El ministro del Interior Luis Alberto Heber dijo este sábado que "no cederá ante presiones", tras las amenazas por parte del barrabrava de Peñarol Erwin “Coco” Parentini, quien escribió cartas en referencia a Heber y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza.

“La amenaza existe, ya hablamos con el fiscal. Nosotros creemos que es un elemento de presión porque la actividad del preso y la delincuencia que genera la hace a veces hasta desde la propia cárcel", dijo Heber en declaraciones a la prensa recogidas por Subrayado.



El ministro del Interior aseguró que el delincuente se encuentra "aislado, incomunicado, como debe ser en una cárcel de máxima seguridad como la que tenemos en la Unidad 25".



Parentini se encuentra recluido en la Unidad 25, un centro de máxima seguridad dentro del perímetro de Santiago Vázquez (ex Comcar). Heber dijo que "no va a ceder" ante presiones y que lo que el preso busca es ser trasladado al Penal de Libertad, "donde puede tener acceso a un teléfono celular".



"Si él buscaba por medio de la amenaza amedrentar o que cedamos, está muy equivocado, lo que vamos a hacer es reforzar nuestra presencia en la Unidad 25 y generar el aislamiento cumpliendo con las reglas Mandela que son las reglas humanitarias, como para que pueda tener el espacio, la hora, que se recomienda para este tipo de presos de alta peligrosidad”, agregó el ministro.



Hoy Parentini enfrenta cinco causas: un homicidio agravado, dos tentativas de homicidio, un delito de asociación para delinquir y otro homicidio especialmente agravado.



Consultado por el hecho de que el fiscal haya concurrido a su propio despacho a tomarle declaraciones, Heber respondió: "creo que es irrelevante, el fiscal se ofreció a tomarme declaraciones en mi despacho por un tema de agenda, es totalmente irrelevante".



Además, precisó que no tomará precauciones extra. "La única precaución es reforzar nuestra presencia en la Unidad 25 y aislar aún más a delincuentes peligrosos".