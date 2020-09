Hay "familiares que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida", dijo Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Guido Manini Ríos afirmó que hay familiares de detenidos-desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) que "siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida". Manini Ríos hizo estas declaraciones en una entrevista con Mejor Dicho, un sitio realizado por periodistas del último año de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica.

El excomandante en jefe del Ejército fue consultado acerca de por qué considera que los familiares de desaparecidos han dicho que el partido que lidera, Cabildo Abierto (CA), "levanta las mismas banderas que cuando se dio el golpe de 1973".

Manini Ríos respondió: "Toda su vida han vivido buscando un enemigo y ahora el único que dice algunas cosas como son es CA, y bueno, como soy el único que lo dice, familiares que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida hoy ven en CA a su enemigo que tienen que fabricar porque sino no tienen razón de existir, si no hay un enemigo presente".

"Pareciera que simplemente lo que quieren es seguir en esa lucha permanente. Los mantiene vigentes, con protagonismo. No digo que sea así, sino que pareciera por la forma en la que actúan", agregó Manini Ríos.

Ante la pregunta de si considera "necesario" que aparezcan los restos de los desaparecidos, el senador dijo: "Sería buenísimo y sería importantísimo. Colaboraría muchísimo en cerrar ese capítulo tan doloroso".

Este martes, con el respaldo de los integrantes del Frente Amplio y el Partido Colorado, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó suspender los fueros del senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto.

En el plenario del Senado el tema será tratado mañana, donde no tendrá los votos suficientes para su aprobación. No se llegará a la mayoría necesaria puesto que salvo el Frente Amplio y los dos senadores colorados de Ciudadanos no acompañarán el desafuero de Manini Ríos para que comparezca ante la Justicia por su rol en el llamado "Caso Gavazzo".