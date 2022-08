Hay dudas en diputados de la coalición sobre el proyecto de ley de tenencia compartida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza, más conocido como de “tenencia compartida”. Fue tras una extensa discusión y hubo 18 votos a favor y 30 en contra. La senadora colorada Carmen Sanguinetti, en tanto, apoyó la iniciativa pero no votó dos artículos.

El tratamiento en Diputados no será inmediato, ya que el foco de los legisladores se encuentra en la aprobar el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. De todas formas, el debate en torno a este ya llegó a la Cámara Baja y surgen diferencias.



Los mismos reparos que tuvo Sanguinetti los tienen algunos diputados de su sector, Ciudadanos, que han advertido a El País que van a estudiar el proyecto con detenimiento. Pero esto también sucede en el Partido Independiente, e incluso las dudas llegan al Partido Nacional. Todo recala en los mismos artículos que la legisladora decidió no acompañar el martes.



Varios de los diputados colorados consultados indicaron que el tema se debe tratar con “seriedad” y “sensibilidad”, y que con ese fin se evalúa generar una instancia de debate y diálogo en la interna partidaria. “En principio el artículo 4 no me convence”, indicó a El País, un diputado de Ciudadanos.

En tanto, el representante del Partido Independiente, Iván Posada, afirmó que el principio de Corresponsabilidad ya está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo que entiende que no hay que hacer modificaciones a la ley vigente. “Se está buscando corregir los errores de una ley con otra ley”, expresó en rueda de prensa.



Desde el Partido Nacional, en tanto, hay voluntad de acompañar el proyecto de la legisladora blanca Carmen Asiaín, más cuando este fue redactado tras una gran cantidad de idas y vueltas dentro de la coalición. Fuentes nacionalistas indicaron en este sentido que el tema ya fue votado en el Senado y “eso da pautas sobre cual debería ser el futuro del proyecto en Diputados”. Sin embargo, hay blancos que también advierten que “seguramente” en esta instancia el proyecto pueda tener modificaciones en los artículos 4 y 6, que son justamente los que Sanguinetti decidió no acompañar.



El artículo 4 establece que “en el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia por parte de un progenitor contra el otro”, el juez puede evaluar la necesidad de modificar el régimen de tenencia. El 6 señala que “sólo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados, podrá denegarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el progenitor”.

En sus 13 artículos, el proyecto hace modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. Establece, entre otros aspectos, pautas para que el juez determine una tenencia compartida o alternada, plazos para el cumplimiento efectivo de los procesos y se flexibiliza el régimen de visita. También, se abre la posibilidad a que el niño pueda ver al progenitor aún teniendo este medidas cautelares y se designa un abogado defensor en todos los procesos.



En tanto, desde Cabildo Abierto, indicaron que el foco por ahora está en la Rendición de Cuentas. Sin embargo, los legisladores del partido advirtieron que está previsto que su la Mesa Política discuta el proyecto. Cabildo Abierto tuvo en su momento su propio proyecto de tenencia compartida.



El primer proyecto de ley, sin embargo, fue impulsado por el hoy presidente Luis Lacalle Pou en 2016, cuando era senador. Para elaborarlo recibió aportes del colectivo Todo por Nuestros Hijos, que bajo el lema “Evitar que haya más hijos huérfanos de padres vivos” viene reclamando desde hace años por la tenencia compartida.