Gremiales agropecuarias anunciaron aporte de US$ 100 millones para Fondo Coronavirus

En la mañana de este martes las gremiales rurales se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva en el marco de la emergencia nacional decretada tras la llegada del coronavirus.



Al finalizar el encuentro el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro, anunció en ruda de prensa que las gremiales agropecuarias decidieron hacer una contribución de más de US$ 100 millones para ser destinados al Fondo Coronavirus.



"Las instituciones consensuamos en una propuesta que es renunciar al crédito fiscal que tenemos los productores ganaderos por la venta de semovientes y que viene a través de un descuento en el BPS, que es de un monto aproximado de US$ 40 millones", indicó Capurro y agregó que también también se acordó disponer de algunos fondos de instituciones como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

"Para fortalecer el fondo se estima una contribución de US$ 20 millones que vendría del INAC y otra de otros US$ 40 millones del INIA, que el gobierno debería integrar pero que sugerimos sean derivados al Fondo Coronavirus", indicó.



El presidente de la ARU indicó que que los US$ 40 millones se generarán durante un año mientras que el dinero correspondiente al INAC y al INIA son "de inmediata disponibilidad".



"La contribución del 1% va a ser a partir del 1 de mayo en todas las ventas de ganado. Por lo tanto es en el transcurso del año en la medida en que contribuyen todas las ventas de ganado a frigoríficos, más todas las ventas en las ferias, más todas las transacciones particulares, más las exportaciones en pie. Así que va a ser durante un año son esos US$ 40 millones", explicó.