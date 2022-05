Delgado y jerarca de Interior hablaron sobre la suba de homicidios y el plan del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, destacó que la actual gestión "no le echa la culpa a nadie" por el alza de homicidios en los últimos días y meses. Se mostró "convencido" de que se van a bajar las cifras, pero reconoció que es "difícil" para la Policía prevenir cuando "una persona esté decidida a matar a otra". Por su parte, el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, dijo que se trabaja en un plan de contingencia "más potente y más focalizado".

"Hoy tenemos una coyuntura, un momento complicado, en el cual el gobierno, como en todos los hechos actúa con enorme transparencia, no le echa la culpa a nadie, somos nosotros los responsables de la seguridad y de cambiar la misma", resaltó esta mañana González en diálogo con Así Nos Va (Radio Carve). Calificó de "dolorosos" los homicidios de los últimos días "por la forma que se dan".

El Ministerio del Interior presentó a principios de abril las cifras de delitos del primer trimestre de 2022, que mostraron un crecimiento de 33,3% de los homicidios con respecto al mismo período en 2021.



Consultado sobre las causas de este aumento de homicidios en el primer trimestre y en los últimos días, respondió: "Si bien las cifras impactan, creo que sería muy poco serio poder analizar en el día a día las causas de un hecho. Está sucediendo en algún punto de Montevideo, circunscripto, en algunas zonas. Como epicentro está Peñarol, pero hay de otros barrios". Aseguró que "históricamente han tenido enfrentamientos" en esas zonas, donde "a veces sube y a veces baja".



"Tenemos toda la Policía puesta a disposición de la sociedad para que esto pase rápidamente, y para que las personas que lo cometieron vayan a la Justicia", remarcó González, que planteó que se debe dar una "lucha frontal contra la droga".



"No podemos poner como un paragua en el cual no pasa nada porque era consumidor o estaba en una boca", dijo, y añadió: "Hay que agarrar al que lo hizo y entender por qué sucedió. Si es una banda, hay que agarrarla y llevarlos presos (a integrantes) y en eso es lo que estamos".

Delgado dijo que vendrá plan "más potente y focalizado" "Nos preocupa como seres humanos, como sociedad, los niveles de violencia que se están dando en algunos homicidios de los últimos días", declaró este miércoles de mañana el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, en rueda de prensa consignada por Radio Universal.



"Sé que hoy el ministro y el equipo del ministerio prepararon un plan de acción de contingencia más potente y más focalizado, que se lo van a presentar al presidente de la República", manifestó Delgado, que prefirió no brindar más detalles del plan.

"Muy complicado para la Policía"

El jerarca insistió que "toda la Policía está desplegada" para alcanzar dos grandes objetivos. Por un lado, para que "dejen de ocurrir" estos hechos, lo que consideró una "tarea a veces difícil porque si una persona quiere matar a otra es muy complicado que el policía lo pueda frenar o disuadir porque no es una rapiña, no van a cometer un delito, van a matar a un persona equis". Otra "línea" de la cartera, dijo, es "llevar la investigación para dar con las personas que están llevando adelante estos homicidios".



González reconoció que llevan adelante estas tareas con "enorme preocupación" pero no con "alarmismo". Valoró que Interior "ha puesto todo" lo que tiene para que "en estos días cambiar esta tendencia" de alza de los crímenes.



"En el caso de que una persona esté decidida a matar a otra, al igual lo que es en la violencia intrafamiliar, es muy complicado para la Policía la prevención de la misma. No por eso no hay que investigar, trabajar, intentar de todas maneras frenar estos hechos", insistió.

El funcionario de Interior planteó que "la realidad, es que a veces por unos pocos pesos una persona muere porque le debía a la boca". Indicó que "la droga en sí ya es muerte, porque las personas que están en torno a una boca, en situación de calle, en consumo permanente, es gente que está entre la vida y la muerte, fuera del sistema, tristemente".



Sobre el último punto, aseguró que para su cartera es "extremadamente importante poder empezarlos a rescatar, que puedan dejar sus adicciones, porque la vida de un adicto a la pasta base no es vida". Contó que actualmente "está lleno de madres que golpean puertas para que se rehabiliten sus hijos".



"Es un hecho que la violencia entre algunos sectores de la sociedad se ve como algo muy normal, para nosotros es extremadamente anormal y no vamos a tomarlo como normal para el país, al contrario", enfatizó.



Por otro lado, González puntualizó que "hay una disminución histórica de los homicidios a raíz de rapiñas, y eso es prevención, trabajo, policía en la calle, control, presencia policial".



El jerarca manifestó, en tanto, que ha habido en esta administración una "disminución constante de la mayoría" de los delitos. "Asumimos el 1 de marzo con el compromiso y la convicción de cambiar la realidad de la seguridad uruguaya. Hemos llevado adelante en estos 26 meses un trabajo muy profesional, muy serio, y muy transparente desde el director de Policía hasta el último oficial del país. Con un respaldo muy importante, con un cambio normativo para que también tengan herramientas diferentes para cambiar la realidad", destacó González.