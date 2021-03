Gobierno revisará el presupuesto de la ANII; "Todos queremos más ciencia y tecnología", dijo Da Silveira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, señaló este jueves de tarde tras reunirse con miembros de la Academia Nacional de Ciencias, -que preside el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi -, que instruyó a los directores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) a que "vuelvan a abrir el presupuesto diseñado para este año, para encontrar nuevas oportunidades de financiar actividades que en este momento no tienen financiamiento asegurado".

En rueda de prensa, el secretario de Estado manifestó que la directiva de la ANII "está trabajando en ello", y estima que en "pocos días" puedan hacer anuncios sobre "nuevas líneas de trabajo que van a ser financiadas". En tanto, dijo que se mantiene el compromiso de la administración de "seguir buscando apoyos económicos, tanto públicos como privados" para financiar actividades y seguir desarrollando la actividad científica nacional.

Sobre el último punto, dijo que "es absolutamente vital para el desarrollo del país", y subrayó que es un "compromiso de este gobierno".



"Este es un gobierno que valora mucho la ciencia y la tecnología, y que está muy ampliamente dispuesto a apoyarla", dijo Da Silveira.

Consultado sobre si se contempla el pedido del colectivo científico de que no solo no haya recortes sino que se aumente el presupuesto para ciencia y tecnología, manifestó que si se ven los números, el dinero disponible para 2021 es "un poquito mayor que la que hubo en 2019". No obstante, dijo que lo que ocurre por "fenómenos como compromisos anteriores, es que algunas líneas específicas de trabajo tienen problema de financiamiento".



Al respecto, señaló: "Nuestro compromiso es buscar recursos para financiar esas líneas, y en lo posible para financiar todavía más acciones".

Esto lo tradujo en "repasar los números y sacarle punta al lápiz" respecto a la ANII, y "encontrar recursos para hacer mejoras muy a corto plazo".



"No solo quedaron puertas abiertas para seguir conversando, que es lo que vamos a hacer, sino que de parte del gobierno existe toda la voluntad de mejorar esta situación a corto y a mediano plazo", manifestó.



"Fue una reunión muy cordial, constructiva. Sirvió para desmantelar algunos malos entendidos que se habían generado en estos días", destacó Da Silveira en rueda de prensa.

En esa línea, indicó que todas las 15 personas que participaron del encuentro están "a favor del desarrollo científico" y que todos buscan "las mejores formas de financiamiento".

Además de Da Silveira, participaron el ministro de Industria, Omar Paganini, tres directores por el gobierno de la ANII, y la directiva de la Academia Nacional de Ciencias, quienes están "a favor del desarrollo científico" y buscan "las mejores formas de financiamiento".

"Los miembros de la Academia manifestaron sus preocupaciones y la de los científicos que naturalmente cada vez que se toma alguna medida que impacte en su trabajo se manifiestan preocupados y con toda legitimidad", agregó en esa línea.



Para Da Silveira, tras este encuentro "quedó claro que acá no hay dos bandos" entre más o menos ciencia y tecnología. "Todos queremos más ciencia y tecnología", dijo.



El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UdelaR) emitió una resolución el 23 de febrero en la que alertaba por el recorte presupuestal en el Plan Operativo Anual de la ANII. Se indicaba que este plan "recorta significativamente los fondos asignados a diversos programas”, entre otros aspectos vinculados al desarrollo científico en Uruguay.

Además de miembros del arco político opositor, y el mismo rector de la UdelaR, Rodrigo Arim, que mostró "preocupación" al respecto, Radi había señalado a El País en su edición del sábado: “Le expresé al ministro que hubiera sido bueno que se nos informara antes”. Además, había adelantado la reunión que se produjo este jueves.