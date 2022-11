Gobierno remarca que la reforma de seguridad social aumentará las jubilaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autoridades del Poder Ejecutivo, asistieron nuevamente a la comisión especial del Senado que analiza el proyecto de reforma de la seguridad social. Ya lo habían hecho en la primera sesión parlamentaria el pasado 9 de noviembre, previo a que en los días siguientes fueran recibidas delegaciones del Pit-Cnt, del Banco de Previsión Social (BPS) y de la organización de Jubilados (Onajpu).

La comparecencia de ayer se dio a pedido del senador blanco Carlos Camy, según indicó, con el fin de aclarar las contradicciones que surgieron entre los informes de las diferentes delegaciones que acudieron.



Por ejemplo, en rueda de prensa realizada días atrás luego de asistir a la comisión, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo que “ha quedado sólidamente establecido en el Parlamento, y no ha sido refutado por ningún representante del Poder Ejecutivo, que en cualquiera de las franjas salariales actuales el proyecto establece básicamente trabajar más para cobrar menos”. La Mesa Política del Frente Amplio, en tanto, remarcó a través de un documento que “con esta reforma la mayoría de las personas van a tener que trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos”.



Para aclarar esto, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, asistieron nuevamente al Parlamento.



Al mismo tiempo, Presidencia indicó mediante un comunicado divulgado ayer que las autoridades presentaron ante la comisión un informe técnico elaborado por el equipo actuarial del BPS. Los resultados del estudio arrojan que “con la reforma, en cualquier escenario la jubilación promedio crece entre un 18% y un 20%” al 2043.

“Más allá de los trascendidos y comentarios de representantes del Frente Amplio y del Pit-Cnt, la realidad es que las jubilaciones no solo no van a bajar, sino que se van a mantener o a aumentar”, se aseguró en el documento.



“El aumento de la edad de retiro es clave para no cargar a los jóvenes con un peso desmedido que no podrán afrontar para pagar las jubilaciones de una población mayor que crece. Pero se optó por no introducir cambios que modificaran la otra relación central: la relación entre salario asegurado o de aportación y la cuantía de los beneficios”, indicó Presidencia.



Por su parte, Saldain resaltó en conferencia de prensa tras el encuentro que “en cualquier escenario de los que se han venido trabajando, en todos, la jubilación promedio crece, y a nivel de casos representativos de jubilados, de diez situaciones -los deciles- en todos los casos la jubilación o se mantiene o crece”. “Y crece sustancialmente en aquellos sectores de menor ingreso”, enfatizó el experto.



Por su parte, Mieres sostuvo que el Poder Ejecutivo hizo una presentación que muestra de manera “concreta y contundente” que con el nuevo régimen jubilatorio que se plantea en el proyecto, las personas que se jubilen “van a ganar más”.



Respondiendo a las críticas que surgieron, el ministro dijo que lo explicado ayer “contradice” las versiones del Pit-Cnt y la oposición y que demostraron que los diferentes informes en contrarios a la reforma tienen “sesgos y criterios antojadizos”, además de “no cumplir con criterios de objetividad”.



Por último el secretario de Estado, destacó que quienes en la actualidad tienen 50 años y quienes ya están jubilados no tendrán ningún impacto “excepto” porque podrán “compatibilizar” la jubilación con el trabajo, si así lo desean.

Arbeleche, en tanto, enfatizó que el proyecto no tiene “ningún impacto” en las personas jubiladas.



“El único efecto es el beneficio de poder trabajar a la vez de que se percibe la jubilación”. Y agregó que “recién” en 2045 se verán a las primeras personas que se jubilen con 65 años bajo el nuevo régimen. En ese sentido, la ministra destacó que eso “habla de la responsabilidad que tiene el gobierno” ya que los efectos no se van a ver de manera inmediata.