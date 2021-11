Gobierno negociará con Pfizer fechas de entrega de vacunas para inocular a niños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que en los próximos días el gobierno se contactará con el laboratorio Pfizer para acordar las entregas de vacunas que se utilizarán para inocular a los niños tras que la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV) aprobó ayer la administración de dosis contra el COVID-19 para los menores entre 5 y 11 años.

"Vamos a estar acordando con el laboratorio Pfizer cómo es la secuencia y la entrega de las vacunas y las fechas", dijo Delgado quien marcó que la vacunación no es obligatoria pero "la responsabilidad del gobierno es tener la disponibilidad de vacunas para aquél que lo quiera hacer con el consentimiento de los padres".



La posibilidad de compra de vacunas para inocular a niños quedó prevista meses atrás en un "contrato de refuerzo anual de vacunación", recordó Delgado, quien planteó que si bien se necesitan dos dosis, con un plazo de 21 días entre medio y 14 días posteriores para conseguir la inmunidad, "son vacunas diferentes con dosis diferentes".



"En estos días vamos a ponerle fecha para cuándo pueden empezar a llegar las dosis", dijo Delgado. El secretario de Presidencia dijo que se espera que pueda concretarse la inoculación antes del inicio del nuevo año lectivo, como aspiran los pediatras.



Delgado resaltó que la vacunación de niños es recomendada por la Comisión Nacional de Vacunas y "hay varios científicos de diversos organismos, entre ellos varios que integran facultades, que recomiendan la vacunación".



"Me parece muy importante el mensaje de unanimidad de toda la comisión, segundo que no es obligatoria para ningún sector de la población y tercero hablar del cuidado en la no discriminación, me pareció muy importante", enfatizó.