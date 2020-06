¿Por qué el gobierno habilitó actos religiosos y no espectáculos?: la respuesta de Delgado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de la vuelta de las celebraciones religiosas con público, que iniciarán a partir del viernes 19 de junio, generó polémica ya que todavía no se permite la realización de espectáculos públicos recreativos. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, explicó el por qué.

"Empezamos con las ceremonias religiosas quizás como la primera prueba, porque además el protocolo que acordamos después de un mes de trabajar (...) es muy restrictivo en la primera fase, que obviamente es una antesala de lo que se viene, y es muy restrictivo en el sentido de que hay una ceremonia sola por día, por el nivel de desinfección previsto, por el uso de tapabocas todo el tiempo, se registran a todos los que se ingresan para hacer el hilo de la trazabilidad, con un tercio del aforo de la capacidad", indicó Delgado entrevistado por el programa Primera Mañana de El Espectador

El secretario de Presidencia indicó que las ceremonias no duran más de 45 minutos y que lo previsto es que a los 20 días después del inicio se realice una evaluación. "Hay un tema adicional que tiene que ver, y que quizás fuera un punto de contacto que funciona más para espectáculos públicos que para esto, que es el tema de los baños. Generalmente en los templos de cualquiera de las religiones en muy pocos casos hay baños y hay toda una discusión sobre si los baños comunes tienen problemas de contagio", indicó.

"Pero hay un tema adicional que tiene que ver con la contención del alma", indicó Delgado. "Hay mucha gente que en grupo de riesgo de más de 65 años y los que siguen con el distanciamiento físico sostenido, el uso de tapabocas y el confinamiento responsable, todo eso generó, lo vimos a través de la línea de asistencia psicológica de ASSE, que hubieran miles de llamadas", expresó.

"Vimos en todo esto proceso que las religiones iban buscando mecanismos alternativos sobre todo a través de internet y les daban esa contención. Por eso preferimos empezar de a poquito con las ceremonias religiosas a partir del 19", expresó.



Consultado sobre por qué no tener una experiencia similar con respecto a los espectáculos públicos, el secretario de Presidencia indicó: "Está arriba de la mesa el tema. El otro día hablé con el intendente de Monevideo (Christian) Di Candia no como intendente sino en su función de presidente del Congreso de Intendentes porque decisiones de estas son nacionales y en los espectáculos públicos hay una doble habilitación y me anunció un protocolo que ellos elaboraron y que está en Salud Pública".

"Yo hoy quedé en hablar con el ministro de Educación y Cultura. El protocolo todavía no lo vimos", indicó Delgado y explicó que también será analizado por el grupo asesor del gobierno. También indicó que se estuvo en conversaciones con el presidente del Sodre Martín Inthamoussú, para elaborar un protocolo especial.