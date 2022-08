Gobierno “expectante” a precio de petróleo y posible baja en precio de combustibles, dijo Paganini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A semana y media de finalizar agosto, el Gobierno está "expectante" a que los números del petróleo a nivel internacional "sean favorables a una baja en los precios de los combustibles". Así lo detalló el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

En referencia a la propuesta presentada por el senador nacionalista Sergio Botana para crear un fondo para estabilizar precio de combustibles, Paganini dijo que se está analizando y que son una serie de propuestas, donde la mayoría "están en marcha" y "no requieren una ley".



Así, detalló que dentro de esa hoja de ruta en la que se están implementando medidas como las que plantea Botana, el proceso completo lleva varias etapas. En este momento hay dos etapas en marcha; por un lado "la revisión de los precios comparados con la paridad de importación que publica la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua)" y en segundo lugar "el traspaso a la Ursea de toda la regulación del sector, un proceso gradual donde Ancap sale de regular la distribución que tenía a través de contratos, arma nuevos contratos que sean solo de suministro y la Ursea va regulando y reglamentando el resto del mercado", detalló Paganini en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).



Además, fue cauto a la hora de analizar las propuestas de Botana, puesto que un fondo para estabilizar los precios de los combustibles implicaría que "se use cuando sube y se recargue cuando baje". "Primero tenemos que estabilizar el funcionamiento de esta situación", señaló.

Con este contexto, el ministro enfatizó que "no hay que esperar milagros" y que el sistema que manejaba la administración anterior para fijar los precios de los combustibles "era absolutamente opaco".



Para Paganini, durante la administración de los gobiernos de Frente Amplio se fijaba un precio, "no se sabe bien por qué", y se intentaba desde el Gobierno administrar el riesgo diciendo: "Este año no vamos a tener variaciones, lo dejamos fijo todo el año". "Si bajaba se ganaba más plata y si subía mucho se pegaba un ajuste de improvisto y la ciudadanía no sabía bien por qué".

Consultado por si no era efectivo el sistema de mantener el precio, más allá de que bajara el precio del petróleo, para luego no tener que tomar "medidas extremas", Paganini retrucó: "Cuando subía mucho se hizo modificación extrema y mientras tanto fijaba una posición que generalmente era con seguridad, con un colchón que pagaba la ciudadanía".



"Tenemos cinco años de la administración anterior donde el precio de paridad de importación estaba por debajo del precio al público y siguió bajando y el precio lo seguimos pagando y de esa manera Ancap recibió unos US$ 800 millones que podría haber trasladado al mercado. A eso le llamamos ‘opaco’ porque uno no sabe lo que está pasando. Hoy tenemos todos los meses una comparación con una referencia internacional y podemos saber si estamos cobrando por arriba o por abajo", explicó.

Por otro lado, argumentó que el aporte de Ancap para amortiguar la subida de precios en los combustibles fue necesaria porque "no dejó de subir en Brasil, Australia, Estados Unidos"; "en todos lados tuvimos un aumento enorme de combustible", marcó.



"El gobierno manejó una situación de disparada de los precios del petróleo y dejando siempre el precio al público de Ancap por debajo de lo que decía la referencia internacional. No es agradable para nadie, pero si no hubiera sido incontrolable", detalló sobre los ajustes.