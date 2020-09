Gobierno evalúa acortar días de cuarentena para visitantes que entren a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miguel Asqueta, director general de la Salud, aseguró este jueves en "Primera Mañana" (Radio El Espectador): "Estamos evaluando con los científicos si pudiera acortarse un poco" la cuarentena de siete días, como mínimo, que impone Uruguay a aquellos que ingresen al país vía marítima, aérea o terrestre.

A mediados de julio, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que establece que el visitante debe realizarse un test PCR "no más de 72 horas antes del inicio del viaje". Un test de estas características con resultado negativo es una exigencia para entrar al país.

En tanto, a fines de agosto, el ministro de Turismo Germán Cardoso dijo que en los casos de ingresos aéreos, si no cuentan con el hisopado se les hace en el aeropuerto. “Tienen que fijar domicilio y teléfono, y los controla la autoridad sanitaria”, precisó.

Una vez se ingresa al país se debe hacer una cuarentena de siete días, "debiéndose realizar al séptimo día de estadía en territorio nacional un nuevo test o extender el aislamiento social preventivo obligatorio por siete días más, alcanzando los catorce días desde el ingreso al país", agrega el decreto de mediados de julio.

La cantidad de días cuarentena una vez se haya ingresado a Uruguay se observa desde el sector turístico como una traba para que la llegada de visitantes.

"Estamos en estos días y se los digo claramente y no lo hemos casi manifestado, pero hoy lo podríamos decir, estudiando informes de la propias (Organización Mundial de la Salud) OMS y de experiencias en otros países donde las cuarentenas, en principio, la OMS está recomendando acortarlas según el estado epidemiológico del país y según el comportamiento y el origen de las personas", señaló Asqueta y graficó que "hoy están acortando algunas cuarentenas de 14 días a 10, porque ya la OMS lo admite".

Asqueta agregó que Uruguay tiene una "capacidad de testeo muy buena y el Estado, liderado por el presidente ha decido invertir en testear", y comentó: "Si hoy nosotros queremos testear a 3.000 personas las testeamos, y si queremos testear al séptimo a un contingente de 500 personas, las testeamos". En esa línea, remarcó: "Uruguay puede testear a los siete días a la cantidad que quiera".

No obstante, el jerarca de salud enfatizó: "Sabemos que el turista no quiere estar siete días, pero tampoco vamos a ser flexibles en algo que la ciencia no lo avale".

Si bien Asqueta estimó "buenas noticias" sobre este aspecto, advirtió que "va a haber buenas noticias para el turismo si seguimos con este estatus sanitario, si todos respetamos, si no nos aglomeramos y si no se nos escapa la liebre". Al respecto, dijo que tras evaluar "últimos" informes epidemiológicos, "prácticamente todos los casos son provenientes de aglomeraciones".