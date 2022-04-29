Gobierno elabora proyecto de ley para regular empleo en aplicaciones

SE PRESENTA ESTE AÑO

El proyecto incluirá medidas de protección en salud, seguridad, descanso y criterios de evaluación del trabajo.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció que el Gobierno ya tiene un borrador del proyecto de ley que presentará antes de fin de año para regular el empleo en aplicaciones, que principalmente se divide en dos modalidades de trabajo: transporte de pasajeros y reparto de alimentos. El ministro expresó que el proyecto se da a raíz de que "el mundo va avanzando y generando modalidades nuevas de relación laboral".

El ministro detalló que es "un desafío" regular este tipo de trabajo, por lo que el borrador no entrará en "la discusión de la naturaleza jurídica", sino que avanzará "de una manera más directa para que haya ciertas protecciones mínimas de salud y seguridad, de descanso, de criterios de evaluación", explicó en entrevista con el programa "Quién es quién" de Diamante FM.

Para Mieres, es importante establecer cómo se valora el desempeño de trabajador en esta clase de relación laboral. "Que no sea una suerte de algoritmo que nadie conoce. La computadora puede evaluar, pero tiene que haber una transparencia en los criterios de evaluación", dijo.

El proyecto de ley también tendrá un apartado que regule las jornadas laborales así como de sanciones e inspección para las empresas que no cumplan con la normativa.