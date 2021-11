Gobierno dice que descentralización está en la base de la concesión de los aeropuertos en el Interior

“No se respetó la ley”

Para el senador cabildante Guillermo Domenech lo sucedido recuerda la necesidad de “regular la forma en que el Estado contrata”, ya que ha visto “sucesivos acuerdos en los que Uruguay se compromete por muchísimos años, y que en realidad responden a decisiones que no son formalmente del sistema político”. En diálogo con El País, el presidente de Cabildo Abierto insistió asimismo en su opinión de que, en este caso, no se respetó la ley que es la base del acuerdo. “Yo no digo que el contrato sea inconveniente, pero no se cumplió con la ley, porque la norma establece que se tiene que contratar por un sistema competitivo”, dijo el legislador. Consultado acerca de qué acciones planificaba tomar, el cabildante aseguró que primero planteará su preocupación en la Mesa Política del partido, que sesionará hoy de tarde.