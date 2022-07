Gobierno va a "dar la cara" e información en juicio sobre vacunas anticovid, dijo Delgado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, remarcó este martes que las autoridades de Gobierno van a "dar la cara" en la instancia judicial de este miércoles, a las que fueron citados por el juez Alejandro Recarey tras la presentación de una acción de amparo vinculada a las vacunas contra el covid-19 en Uruguay. "El gobierno ante una intimación judicial, obviamente, se va a presentar", aseguró.

Delgado apuntó que las autoridades serán fieles a "tres principios que rigieron toda la pandemia". "El primero es la transparencia, (el gobierno) va a dar toda la información que tiene que dar. Si algo hemos hecho durante estos dos años tan difíciles que sufrimos los uruguayos es ser transparente con la gente, dar información permanentemente: lo bueno, lo malo, los riesgos; darle amparo a la gente, y dar la cara", dijo.



"Mañana se pide información y se va a dar la información con absoluta transparencia", agregó.

Delgado marcó la "responsabilidad" como segundo principio. "El gobierno actuó durante toda la pandemia, y va actuar en estas instancias con mucha responsabilidad institucional y de gobierno porque obviamente está cuidando la población", sostuvo.



"Nosotros fuimos un gobierno que priorizó cuidar a la gente, que no se apagara la economía y que sí siguiera funcionando, pero cuidando la salud. Por algo desde afuera ven a Uruguay como uno de los modelos que ha tenido mayor nivel de aprobación en el tema del manejo a la pandemia. Hoy ya no es un tema que se discuta mayormente", agregó el secretario de Presidencia.



El tercer elemento que nombró Delgado es el "aval científico". "No debe haber en la historia del Uruguay una decisión de gobierno —porque le compete al gobierno— que tenga discusión y aval científico como el hecho de vacunar para el covid-19, con diferentes plataformas, a diferentes grupos de población", argumentó.



"No solo es producto de una política mundial, con aval científico mundial y certificaciones mundiales, sino también en este caso, la responsabilidad, la transparencia y el aval científico nacional que discutieron y avalaron", dijo.



Y enfatizó: "El gobierno tomó decisiones que fueron propuestas y avaladas por los científicos".



Vinculado a la vacunación resaltó que "no es obligatoria, es voluntaria", a pesar de que destacó los efectos a nivel nacional e internacional. "La ciencia, el gobierno, priorizaron lo que había que priorizar, que era cuidar a la gente", remarcó el jerarca.



Este miércoles se llevará a cabo una audiencia fijada por el juez Alejandro Recarey, quien intimó a las autoridades de Presidencia, el Ministerio de Salud Pública y el laboratorio Pfizer a brindar información acerca de las vacunas contra el covid-19 administradas en Uruguay.



Esta instancia se da después de haber recibido un recurso de amparo en contra de la inoculación en edades pediátricas, presentado el viernes por el abogado Maximiliano Dentone, quien representó al diputado César Vega cuando denunció a una serie de periodistas por difamación el año pasado.



Expertos en jurídica aseguran que existe la posibilidad de que las autoridades decidan no brindar la información y logren una justificación adecuada para esto.