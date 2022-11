Gobierno cortará unas 800 asignaciones familiares de niños y adolescentes que no van a estudiar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ya envió al Banco de Previsión Social (BPS) la lista de menores de edad que no están yendo a estudiar y que cobran asignaciones familiares. Se trata de 791 menores que dejarán de recibir las prestaciones a partir del primero de noviembre.

A lo largo del mes de octubre fue que se hizo el segundo control anual al respecto, cumpliendo así con un decreto del fallecido expresidente Tabaré Vázquez, que marca la suspensión del pago de asignaciones familiares para menores que no estén concurriendo a un centro de estudio (escuela, liceo o UTU).



A fines de julio El País informó que el gobierno iba a suspender unas 11.500 asignaciones familiares, cumpliendo por segunda vez en la administración de Luis Lacalle Pou con este decreto. La primera vez que se había hecho esto había sido en octubre de 2021, cuando se habían cortado unas 9.000. El gobierno había decidido no aplicar la medida durante la pandemia por el covid-19.



Según datos de la cartera, durante agosto 4.158 menores regularizaron su situación, por lo tanto finalmente no les fue cortada la prestación.