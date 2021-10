Reacciones tras anuncios por combustibles: "La gente no es tonta", "subestiman" y "mal diseño"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves el Ministerio de Industria anunció que no se aumentará el precio de los combustibles, lo que generó la reacción de algunos integrantes del Frente Amplio, quienes también criticaron la Ley de Urgente Consideración (LUC), a través de la que se introdujeron los cambios para determinar el valor de las tarifas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Mario Bergara, quien a través de su cuenta de Twiter, expresó: "El gobierno realmente está preocupado con el referéndum. ¡¡Hasta llegan a esto!!".



"Pero la gente no es tonta y no la van a engañar con estos artilugios oportunistas. Una muestra más de que la LUC tiene 135 artículos negativos y antipopulares", indicó.



Por su parte, el diputado Gerardo Núñez, consideró: "Lo dijimos. Deciden no subir los combustibles hasta el referéndum. La LUC es tan mala que el gobierno no la aplica para que la gente no se ponga en contra.

Subestiman demasiado", dijo.

El exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, expresó que el anuncio es "poco serio" y dijo: "Si será malo el mecanismo establecido en la LUC: para defenderlo, la mejor estrategia es no aplicarlo para que no se vea que sus efecto son muy malos".



"Mal diseño, peor aplicación", agregó a través de su cuenta de Twitter.

En la misma línea se pronunció el exintendente de Rocha, Aníbal Pereyra. "Defienden la LUC como si fuera la 'pócima mágica' que soluciona todo, pero de tan buena que es no la aplican, después del referéndum te cuento", dijo.



"¡¡Aquello del recreo quedó en suspenso!!", agregó el ex jefe comunal.

En el comunicado emitido por el MIEM, la cartera indicó que ​"la decisión se adoptó luego de analizar la evolución de los PPI (Precio de Paridad de Importación), en combinación con los resultados de ANCAP, que continúa recibiendo importantes ingresos derivados de la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil".



Por lo tanto, "de acuerdo a los aumentos derivados de la evolución internacional de precios, las tarifas al público habrían aumentado 3,8% ($ 2,69 por litro) para el caso de la nafta Súper 95 y 13,7% ($ 6,83 por litro) para el Gasoil 50S a partir del 1º de noviembre".