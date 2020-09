García recibió nueva información sobre ubicación de restos de desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, anunció a El País que recibió nueva información sobre ubicación de restos de desaparecidos en lo que va de su gestión. "He recibido información, si es relevante o no, no puedo saberlo hasta que lo analicen las instituciones que tienen que analizarlo. Yo lo que hago es recibirlo y la relevancia que puedan tener y las consecuencias que puedan tener es tarea de quien la ley ordena eso que es la Institución de Derechos Humanos a quienes les derivé la información", dijo a El País.

García planteó que la información "vino por diferentes vías". "En estas cosas la publicidad es enemiga de la eficacia por lo que más de ahí no puedo avanzar porque publicitar estas cosas es la mejor forma de que no haya avances".

Por otra parte, el ministro de Defensa planteó que envió nueva información a Fiscalía vinculada a Tribunales de Honor. "De los Tribunales de Honor que teníamos pendientes en la transición y pasaron a este gobierno estamos en dos etapas, en el caso de uno de la Armada esta semana remitimos a la Justicia las actas y los antecedentes de las declaraciones que estaban contenidas en la medida que nosotros no teníamos conocimiento de si habían sido previamente enviadas o no. Había información que podía ser de utilidad de la Justicia por lo tanto se lo hicimos llegar al fiscal de Corte", afirmó.

"No sé si hay una novedad porque no sé qué tenía la Justicia. Allí hay información sobre todo lo vinculado a Argentina", detalló García sobre los expedientes remitidos en los que dijo "no consta" que se hubiese remitido a la Justicia.

"Esta semana vamos a resolver el cierre del Tribunal de Honor. Había un Tribunal de Alzada que había sido designado. Hay un informe jurídico de la Armada y de jurídica del Ministerio de Defensa que coinciden que el Tribunal de Alzada no tenía respaldo legal. Así que se cierra con la actuaciones dispuestas por el expresidente Tabaré Vázquez".