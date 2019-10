Si gana el FA Leal será ministro del Interior: "emociona" ver cómo reciben su trabajo, dijo Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando terminó el debate en la noche de este martes el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, se trasladó hasta la Huella de Seregni, donde lo esperaba un grupo de militantes que lo recibió con cánticos y palabras de aliento.

Allí, acompañado de su compañera de fórmula Graciela Villar y de quien, adelantó en el debate, será su ministro de Interior si llega al poder, Gustavo Leal, Martínez habló después de medirse con el candidato blanco Luis Lacalle Pou.



En relación a la elección de Leal Martínez dijo: “Yo, que he sido un trabajador toda mi vida, que me casé muy joven que peleé toda mi vida, que trabajé siempre muchas horas y puse mucha pasión a cada cosa que hacía. La verdad que ver la labor y ver cómo la gente recibe el trabajo de Leal en los barrios y en el interior es una cosa que emociona".



"Me pareció importante aprovechar esta oportunidad para comunicarlo", aseguró Martínez.



Además, consultado acerca de un posible debate con el candidato colorado Ernesto Talvi, el candidato del Frente Amplio sostuvo que primero el economista debería “arreglar” con Lacalle Pou. “¿Por qué soy yo el que discute con todo el mundo? Ya he estado en unas cuantas instancias donde saqué el pecho a las balas rodeado de enemigos", sostuvo.



Martínez aclaró además que no se habló de la agenda de derechos de su partido ya que "se habló de lo que se acordó". "Si a mi me hubieran dado la oportunidad de hablar de la agenda de derechos... lo único que pude meter fue el tema de la igualdad de género", indicó.



Momentos más tarde usó su cuenta de Twitter para hacer referencia al desempeño de Lacalle Pou durante el debate y sobre sus propuestas en caso de llegar al cargo de presidente.

El tiempo de @LuisLacallePou lo dedicó principalmente a criticar. Nosotros construimos un proyecto transformador del país. No quiero retroceder en los logros y confío que en octubre Uruguay optará por las propuestas que tienen al pueblo como centro.#DebatePresidencialUy pic.twitter.com/OlMZw1eujY — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) October 2, 2019

"No propuso una sola idea"

Leal también habló en la sede del Frente Amplio. El futuro ministro del Interior en caso de resultar Martínez electo presidente, señaló: "Lamentablemente Lacalle no propuso una sola idea. Se dedicó la mayor parte del tiempo a criticar, seguramente porque ese ha sido el trabajo de la oposición siempre"

Sin embargo, también dijo sentirse "capacitado" para hacer acuerdos en seguridad pública con el Partido Nacional y el Partido Colorado. En tal sentido, dijo: "Talvi ha dicho en su momento, hace dos o tres meses que él me quería en el equipo, que yo era una persona confiable y técnicamente buena. Lacalle me lo ha planteado personalmente, de que soy un modelo de servidor público, me lo dijo en inglés incluso, cuando me lo comentó en el Liceo Impulso".

"Yo lo que garantizo en un gobierno de Daniel Martínez es el trabajo, es trabajar, dar la cara, no poner excusas, y solucionar algunos de los problemas que yo creo que tenemos como sociedad", dijo y agregó: " Mi antecedente de experiencia en el ministerio del Interior creo que me da el conocimiento y también la capacidad de armar equipos y de trabajar en conjunto con la Policía y la Fiscalía", enfatizó Leal.

Por otra parte aseguró que Martínez le transmitió "en las últimas horas" su voluntad de que sea el futuro ministro del Interior, en caso de resultar electo presidente. Dijo que "un presidente cuando hace anuncios tiene que dar certezas y elaborar sus propuestas".

Leal propuso "un conjunto de profundizaciones", especialmente en referencia a "la profesionalización de la Policía", y también "un respaldo firme al accionar policial".



En tal sentido, el director de Convivencia del Ministerio del Interior dijo que esto "se traduce en hechos". "A la gente que trabaja y se la juega todos los días en la calle por la seguridad ciudadana hay que respaldarlos para que puedan trabajar mejor y para que sean cada vez más profesionales como es la policía uruguaya", aseguró.