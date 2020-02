Futuro subsecretario del MIEM molesto con asignación de señales: "No ayuda a transición"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Poder Ejecutivo oficializó ayer martes la adjudicación de señales de televisión para tres canales y generó rechazo en el gobierno entrante. "Esto es una falta de consideración hacia un proceso de transición que está en curso", indicó Walter Verri, próximo subsecretario del Ministerio de Industria (MIEM), al programa "En tránsito" de Radio Oriental.

Las señales fueron adjudicadas a Canal U, Eutopía TV (todavía no al aire y propiedad de Federico Fasano, dueño de La República) y Fara S.A (señal TV Libre Multimedio La República), noticia que la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados ya conocía y que había sido informada por El País.

"Se toman decisiones que afectan el funcionamiento del próximo gobierno", indicó Verri y recordó que todos los partidos integrantes de la coalición tienen contradicciones con la Ley de Medios. "Tan es así que en la ley de urgente consideración hay cuatro artículos que se derogan por inconstitucionales", expresó.

Al respecto el próximo subsecretario del MIEM agregó: "Si usted deja un gobierno y sabe que quien viene tiene fuerte reparos sobre una ley que da proceso a una adjudicación de tres señales de televisión, me parece que lo menos que puede hacer es consultarlo al gobierno que va a entrar y plantearle la posibilidad de que ese proceso quede para la siguiente administración. Eso no ocurrió. El gobierno funciona hasta el 29 de febrero, es así y está en su derecho de hacerlo, pero no ayuda al proceso de transición", remarcó.

Consultado sobre si la adjudicación de las señales respondía a cierto "amiguismo", Verri respondió: "Es cierto que la adjudicación coincide con medios o empresarios afines al gobierno, pero sin tener la licitación, ni haberla leído ni ver cuál ha sido el proceso de adjudicación, no me animo a hacerlo. Es prematuro opinar. Si una vez que la haya leído fuera así, lo diría", expresó.

Para elegir las tres señales se llevó a cabo un concurso público, que fue una de las nuevas disposiciones introducidas por la ley de medios aprobada por el Parlamento en 2014.

La ley incluye en uno de sus artículos la obligatoriedad de incluir hasta tres señales nacionales en las más de cien empresas de televisión para abonados. El proceso de licitación comenzó a mediados de octubre en medio de la campaña electoral.



A mediados de noviembre se presentaron las carpetas y en diciembre tuvo lugar la audiencia pública en Torre Ejecutiva en donde se presentaron los proyectos.

La resolución emitida por el MIEM indica además que la señal Cardinal TV quedó en último lugar "por haber alcanzado el 50% del puntaje".



Frente a esta situación el presidente de CUTA, Washington Melo, había adelantado a El País que analizarían jurídicamente qué acciones presentar luego de acceder a los resultados del concurso.