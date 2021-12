Fuga interrumpió llamado a sala y Cabildo Abierto propuso cerrar el Inisa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, salía y entraba de Cámara de Diputados hablando por teléfono. Después de seis horas y 45 minutos del llamado a sala por la situación en el organismo, la diputada del Frente Amplio, Bettiana Díaz, tomó la palabra para plantear una situación: “Tenemos unos trascendidos sobre una fuga”.

Se pidió un cuarto intermedio y a la media hora la jerarca informó de los incidentes con un interno lastimado en el Centro MD (para mayores de 18 años ubicado en la Colonia Berro) y una fuga de un menor. El debate político quedó inconcluso al suspender la sesión, pero Cabildo Abierto abrió uno nuevo: cerrar el Inisa y que los hogares se administren por medio de un Proyecto de Participación Público Privado (PPP).



De Olivera salió del Parlamento rumbo a la Colonia Berro para interiorizarse de primera mano de la situación. “Se hizo una requisa y se encontraron dos cuchillos Tramontina, hay que ver cómo accedieron a ellos y hacer una investigación”, declaró a El País. En tanto, el joven lastimado con heridas en las piernas fue trasladado al Hospital de Canelones. Se desconoce el motivo de la agresión. “Comparte el mismo módulo” con el interno que lo atacó, dijo la jerarca. En tanto, seguía prófugo el joven internado en el Inisa que recibía atención en Colonia Etchepare.



“Se trata de una gran casualidad”, disparó el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, sobre los incidentes. “Cuando se estaba en plena discusión pasaron estas cosas”, añadió a El País, en referencia a que detrás de los hechos pueda haber alguna intencionalidad.

En tanto, el legislador adelantó que planteará al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, la posibilidad de cerrar el Inisa, el que implica un presupuesto de US$ 54 millones al año, los que según él se gastan en “atender a pocos reclusos”.



“Lo dijo el diputado (Eduardo) Lust, nos cuesta más de US$ 16.000 cada uno de los internos por mes”, señaló Perrone. “El Inisa nació mal, toda la vida estuvo mal y entonces hay que ir a una situación de fondo”, afirmó Perrone.



El diputado de Cabildo insistió en que “el Inisa así no puede seguir más con esa cantidad de funcionarios”. Y agregó: “No se sostiene más, que cueste esa fortuna es un disparate. Es insostenible, hay que ponerle un punto final”.



Perrone advirtió que seguramente el sindicato se coloque en contra de la iniciativa, pero advirtió hay que “cerrar los ingresos de funcionarios”, “terminar con todos los llamados”, “actuar rápido y cortar con el despilfarro”.

“Esto fue para lo que la gente nos votó y Cabildo no les va a fallar a los votantes. Esperemos que los socios de la coalición nos acompañen”, acotó.



El presidente del sindicato del INAU (y el Inisa), Joselo López, señaló a El País que “el desastre que se está generando es para privatizar el sistema”.



“Ahora nos cierra esa desidia que se había generado en el Inisa. No teníamos claro si era un problema de capacidad en la gestión o si había un trasfondo político. Lo que hay es un objetivo: que el sistema se caiga a pedazos porque se quiere privatizar”, señaló el sindicalista. Y a eso agregó, en referencia a De Olivera: “Por eso pusieron a una persona que no tenía nada de experiencia en lo público”.



Desde el Frente Amplio se rechazó el planteo de Cabildo. “En esta situación ir a una privatización puede ser todavía peor, porque esto es producto de decisiones de gestión”, dijo a El País la diputada Díaz.

Fuego cruzado.

El primero en responder al Frente Amplio fue el ministro Lema, quien dejó en claro que “no tiene facultades para tener una injerencia en la gestión” del Inisa, dado que se trata de un organismo descentralizado.



Antes, el debate parlamentario se centró en Cabildo Abierto -defendiendo a la presidenta- y en el Frente Amplio, desde donde se habló de “caos institucional”.



Del Partido Nacional participó un solo legislador (Alfonso Lereté), mientras que no hablaron desde filas del Partido Colorado y el Partido Independiente. Por la oposición, Díaz se refirió a la situación del Inisa como “la crónica de un desastre anunciado”.

Por su parte, De Olivera defendió su gestión: “Desde que asumí he encarado esta presidencia con mucho compromiso y responsabilidad como ser humano y profesional”.



En tanto, disparó contra la gestión anterior en manos del Frente Amplio, al señalar que se encontró con “una cultura de gestión organizacional arcaica, obsoleta, desordenada”, y un “caos administrativo”.



Por ejemplo, señaló que había 5.000 expedientes “en la nube” y para bajarlos había que pedir un aval a la división de informática. Eso se solucionó con la ayuda de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

Además, la presidenta relató que recibió una situación edilicia “pésima” en los 13 hogares del Inisa, y que “muchos no cumplen con los requisitos mínimos”. “Varios de los centros no cuentan con lo necesario para aplicar medidas socioeducativas”, indicó. A su vez, señaló que las obras nuevas -realizadas en los gobiernos del Frente- “colapsan” cuando llueve. Luego presentó imágenes de las mejoras realizadas en lo que va de su gestión en el organismo.



El diputado Perrone fue el encargado de polemizar con el Frente, al afirmar que se trata de la “tercera interpelación al Inisa”, lo que consideró un “ensañamiento personal”.



Perrone sostuvo que “nació mal” el Inisa, porque desde el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) “se ingresaron 200 personas de una como tallerista”.



También apuntó contra la “idoneidad” de otros cargos dentro de la administración y comenzó a leer sin parar 316 vínculos de parentesco de los funcionarios. “Tío, sobrina, hermana (...)”, dijo el diputado, quien remató diciendo: “Esta es la forma de evaluación que se tiene para los ingresos”.

Asimismo, Perrone afirmó que el Frente Amplio tiró “US$ 20 millones que no sirven para nada” en infraestructura, “violando la ley del Sirpa” mediante compras directas. “Se ducharon con agua fría 20 días en pleno invierno, esa fue la prioridad que le dio el FA”, indicó sobre lo sucedido en la gestión de Eduardo Katz.



Tras la intervención del diputado cabildante, Díaz pidió la palabra para cuestionarlo. “Me extraña que con una gestión tan exitosa se haya tomado la decisión de cambiar el directorio”, dijo. Y consideró que la defensa de De Olivera fue “nula”, porque solo cuestionó a la oposición. “¿No hay nada que defender?”, insistió.



Dos visiones sobre el Inisa

"No alcanza" Bettiana Díaz

Diputada del MPP

“Pensé que íbamos a recibir respuestas de parte del directorio del Inisa. Acá de lo que estamos hablando es de una planificación de la gestión. Se nos dice que hay un plan con lineamientos claros. Bueno, queremos saber cuáles son. Hay un discurso refundacional, pero hay un recrudecimiento del encierro y de la precarización de la situación en la que se encuentran los adolescentes. Con intenciones no alcanza y con un recorte de los gastos de funcionamiento está bravo hacer algo más que un lavado de cara” en los hogares.



“Había un caos”

Rosanna de Olivera

Presidenta del Inisa “¿Qué encontramos cuando llegamos en el Inisa? Encontramos una cultura de gestión organizacional arcaica, obsoleta y desordenada. Y la solución es lenta, por la propia cultura organizacional del organismo. Nos encontramos con un caos administrativo, desde el cual no se podía gestionar. La pandemia también tuvo que ver, la cantidad de certificaciones médicas y el teletrabajo retrasan los avances que se intentan establecer a diario y desde el primer día en la mejora de la gestión”.

Dos momentos

Cabildo al cruce del gremio

En una de sus intervenciones ayer en la Cámara de Representantes, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone salió al cruce del sindicato del INAU y le atribuyó intenciones para remover a la actual presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera.



“El sindicato está actuando como actúa ahora, sacando comunicados e intentando dar de baja a una presidencia. Lo mismo que pasa hoy es un actuar continuo”, relató sobre la actitud asumida por el gremio en otros períodos de gobierno.





Las afirmaciones de Perrone no pasaron desapercibidas.



“Nos llama la atención todo lo que dijo respecto al sindicato al acusarnos de lo que estaba pasando, cuando los problemas surgían de un mal relacionamiento dentro del directorio”, dijo Joselo López.



En las últimas semanas se produjeron varios incidentes en los hogares que son parte de la Colonia Berro, que incluyeron agresión a funcionarios. Solo en tres días hubo 17 trabajadores que debieron ser atendidos en el Banco de Seguros del Estado, relató López.