Frenteamplistas con “tranquilidad” por el caso Carrera; sostienen que no hubo delito 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pocas horas después que se divulgara el informe periodístico de Santo y Seña, la Mesa Política del Frente Amplio salió a respaldar de forma contundente la actuación del senador Charles Carrera.

La declaración que publicó el lunes por la noche se dio después que el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) asistiera para dar explicaciones de lo ocurrido.



Allí, según relataron a El País presentes en la reunión, Carrera relató lo ocurrido y planteó que sus acciones -que implicaron ingresar en 2012 al Hospital Policial a un civil para que reciba tratamiento durante tres años y entregar $ 20.000 en tickets de alimentación por mes- fue para atender una situación generada por el mal accionar de la Policía.

En el encuentro Carrera insistió en que la medida que adoptó fue por una cuestión “humanitaria”.



Y que lo hizo luego de que se lo pidieran organizaciones sociales que asistieron al Ministerio del Interior -donde Carrera era el director general de la Secretaría- para intentar resolver la situación de un hombre que había quedado en silla de ruedas luego de que recibir de forma accidental un balazo.



Este hecho no es menor ya que, de acuerdo a lo que los asesores legales plantearon a la fuerza opositora, el haber actuado en respuesta a lo que solicitaron organizaciones es motivo suficiente para evitar que recaiga sobre el senador el delito de abuso de funciones.



Según dijeron los informantes, el argumento radica en que Carrera no actuó por sí solo buscando generar por su cuenta que se diera un beneficio a la persona sino que fueron medidas adoptadas tras la solicitud formal de instituciones para remediar la situación de la víctima.



Asimismo, también se plantea en filas frentistas que la causa por estar próxima a cumplir los diez años prescribirá y entienden que por ello las actuales autoridades del Ministerio del Interior “dieron un impulso” al tema.



Este escenario viene siendo analizado de forma informal entre la dirigencia del Frente Amplio. Los argumentos planteados dan tranquilidad de que no habrá consecuencias para el senador del MPP, dijeron varios legisladores opositores.