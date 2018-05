Frente pagó $ 1 millón a exsecretario de bancada

Velarde González, exsecretario de bancada del Frente Amplio, firmó el 26 de abril de este año un acuerdo por el que se le pagaron $ 1.095.397 por el cese de la relación laboral mantenida desde el año 2001 con la coalición.

Según el acuerdo privado, al que tuvo acceso El País, Velarde llegó a un trato con la coalición para que se le pagara ese monto "por todo concepto" vinculado la relación laboral extinguida en marzo de este año.

En declaraciones a la revista Galería de "Búsqueda", González, que comenzó a trabajar en 1985 y lo hizo hasta este año, dijo que le ganó un juicio al Frente Amplio que no cumplió con los aportes patronales durante 17 años. Esto fue negado en un comunicado de la Mesa Política frentista.

La suma fue abonada en su totalidad mediante un cheque librado el 25 de abril. "Velarde González acepta la suma ofrecida y la forma de pago y manifiesta que una vez cobrado el cheque nada más tendrá que reclamar contra el Frente Amplio, ni contra ninguno de sus directores o representantes bajo ningún concepto, fuere de naturaleza salarial, compensatorio o indemnizatorio", señala el texto del acuerdo.

Además se aclara que el mismo comprende "todos los derechos" entre los que se mencionan los salarios impagos, comisiones, viáticos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, diferencias de salarios, etcétera. También se incluyen diferencias por horas extras, feriados, descansos intermedios y semanales, gratificaciones, indemnización por despido común, daños y perjuicios.

El acuerdo tiene el mismo peso que el artículo 2161 del Código Civil, es decir las mismas implicancias que "la cosa juzgada". Esto supone que se extingue todo derecho de González contra el Frente Amplio. Las partes se comprometieron a ratificar dicho acuerdo en el Ministerio de Trabajo.

En el comunicado que hizo público la coalición el pasado viernes, se informa que a la fecha de egreso de Velarde "fueron abonados todos los rubros laborales correspondientes"., según un convenio firmado entre las partes que está a la espera de ser homologado por el Poder Judicial.

Además se contradice a González en el sentido de que "no existe ni existió" litigio judicial por el tema. En ese mar- co, se agrega que no hubo notificación alguna acerca de una nueva demanda de la que ha-bló en la entrevista con la revista Galería.

El Frente Amplio agregó que en casos anteriores reconoció los servicios prestados por sus funcionarios y seguirá actuando de la misma forma.