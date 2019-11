Frente Amplio: del “voto a voto” al “puerta a puerta”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Secretariado del Frente Amplio y en el comando político de Daniel Martínez evaluaron ayer la marcha de la campaña “voto a voto”, y definieron la necesidad de profundizar en la estrategia que apunta al contacto directo con los ciudadanos para ganar el balotaje el 24 de este mes.

Según supo El País esto implica consolidar el “puerta a puerta”, ya que al momento se priorizaban las “barriadas” y el diálogo con los vecinos. “Hay que golpear más la puerta”, explicó una fuente de la coalición de izquierda. De esta forma se buscará una mayor interacción con el electorado.



La misión es tratar de convencer a los votantes de otros partidos de que la mejor opción es Martínez y según el trabajo en territorio, hay mayores posibilidades de lograr este cometido en departamentos como Colonia y San José. Sin embargo, la gira por el interior continuará el próximo fin de semana por la zona este.



“Sé que miles de uruguayos están buscando el voto a voto, porque no se quiere perder lo conquistado”, dijo Martínez en un Facebook Live publicado el pasado domingo en su muro. En la misma línea pidió salir a luchar “voto a voto”.

En el Frente Amplio consideran que “hay grandes chances” de revertir la situación actual, donde el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou aparece como favorito en las encuestas.



Ayer, la candidata a vice por el Frente Amplio, Graciela Villar, declaró que “los votos no son patrimonio de ninguno de los líderes que integran la oposición” y que está abierta la posibilidad de “migración” de votantes.



Hasta ahora, la evaluación de la campaña “voto a voto” es mayormente positiva, aunque en algunos casos las personas comunican que “ya tienen definida” su posición y no muestran disposición a cambiar.



A 11 días del balotaje, Martínez no tiene previsto realizar un acto final de campaña, aunque eso se terminará por definir en los últimos días, ya que en el oficialismo hay posiciones encontradas al respecto.